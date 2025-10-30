मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, विदेशी उड़ानों से आ रहे 9 यात्री गिरफ्तार, करोड़ों की कीमत का माल जब्त

मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) पर कस्टम विभाग ने 25 से 28 अक्टूबर 2025 के बीच लगातार कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है. इस दौरान विभाग ने अलग-अलग फ्लाइट्स से आने वाले कुल 9 यात्रियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से कुल 12.418 किलो हाइड्रोपोनिक वीड (मारिजुआना) और 56 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के इलेक्ट्रॉनिक सामान व अन्य वस्तुएं बरामद की हैं.

केस 1: बैंकॉक से लाया जा रहा 6.484 किलो वीड बरामद

खास जानकारी के आधार पर मुंबई कस्टम जोन III के अधिकारियों ने फ्लाइट नंबर 6E1060 से बैंकॉक से मुंबई पहुंचे तीन यात्रियों को रोका. जांच में उनके चेक-इन ट्रॉली बैग से 6.484 किलो हाइड्रोपोनिक वीड (मारिजुआना) बरामद हुआ, जिसकी बाजार कीमत करीब ₹6.48 करोड़ बताई जा रही है. तीनों यात्रियों को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया.

केस 2: दो यात्रियों से 3.987 किलो वीड मिला

इसी फ्लाइट (6E1060) से आए दो और यात्रियों को कस्टम अधिकारियों ने रोका. जांच में उनके बैग से 3.987 किलो हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी कीमत करीब ₹3.98 करोड़ है. दोनों यात्रियों को भी एनडीपीएस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया.

केस 3: अकेले यात्री के पास से 1.947 किलो वीड

एक और मामले में फ्लाइट नंबर 6E1052 से बैंकॉक से मुंबई पहुंचे एक यात्री को अधिकारियों ने रोका. जांच के दौरान उसके ट्रॉली बैग से 1.947 किलो वीड बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग ₹1.94 करोड़ आंकी गई. आरोपी को भी एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया.

केस 4: शारजाह से लाए जा रहे आईफोन, लैपटॉप और शराब की बोतलें जब्त

प्रोफाइलिंग के आधार पर की गई एक और कार्रवाई में फ्लाइट IX-252 (शारजाह से मुंबई) के तीन यात्रियों को कस्टम अधिकारियों ने पकड़ा है. उनके बैग की जांच में 40 iPhone 17 Pro Max, 30 लैपटॉप, 12 शराब की बोतलें और सिगरेट बरामद की गईं. जब्त किए गए सामान की कीमत करीब ₹56.55 लाख बताई गई है. इन यात्रियों को कस्टम एक्ट, 1962 के तहत गिरफ्तार किया गया.