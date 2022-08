प्लेन में सिगरेट पीने वाले इन्फ्लुएन्सर बॉबी कटारिया के खिलाफ केस दर्ज, हो सकती है उम्रकैद

गौरतलब है कि फ्लाइट में सिगरेट पीने पर प्रतिबंध है. लेकिन फिर भी बॉबी कटारिया ने कानून और नियम को धत्ता बताते हुए स्पाइस जेट के प्लेन में बेखौफ सिगरेट पी. यह फ्लाइट दुबई से दिल्ली आ रही थी. बॉबी कटारिया के इंस्टाग्राम पर 6 लाख से ज्यादा फॉलोवर हैं.

डीसीपी एयरपोर्ट तनु शर्मा के मुताबिक 13अगस्त को स्पाइस जेट के लीगल सेल के मैनेजर जसबीर सिंह ने आईजीआई एयरपोर्ट थाने में एक शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि बॉबी कटारिया ने इसी साल 21 जनवरी को स्पाइस जेट की फ्लाइट SG-706 जो दुबई से दिल्ली आयी थी उसमें सिगरेट पी और उसका वीडियो बनाकर वायरल कर लिया. इस तरह उन्होंने यात्रियों और फ्लाइट को खतरे में डाला और अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने U/s 3(1)(C ) of "The Suppression of Unlawful Acts Against Safety of Civil Aviation Act 1982" के तहत केस दर्ज कर लिया है,इन धाराओं में उम्रकैद तक की सज़ा का प्रावधान है.

बॉबी कटारिया ने इसी साल 24 जनवरी को ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था. केस दर्ज होने के बाद बॉबी कटारिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.