दरवाजे से बहते खून ने खोला लिव इन में रह रही युवती की हत्‍या का राज, आरोपी युवक फरार

कानपुर के रायपुरवा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरवा इलाके के कुछ लोगों ने एक घर के दरवाजे के बाहर से खून बहता देखा तो उनके होश उड़ गए. उन्होंने तुरंत इसकी सूचना रायपुरवा थाना पुलिस को दी.

दरवाजे से बहते खून ने खोला लिव इन में रह रही युवती की हत्‍या का राज, आरोपी युवक फरार
भारती का लिव-इन पार्टनर फरार है, जिससे हत्या का शक उसी पर गहरा गया है. (प्रतीकात्‍मक फोटो)
  • उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक 35 साल की महिला की हत्या कर दी गई. महिला की पहचान भारती के रूप में हुई है.
  • पड़ोसियों ने घर के दरवाजे के नीचे से खून बहता देख पुलिस को सूचना दी, जिससे घटना का खुलासा हुआ.
  • मृतक भारती पिछले आठ सालों से एक युवक के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी, जो अब फरार है.
कानपुर:

उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक 35 साल की महिला की हत्या कर दी गई. हत्या के बाद शव को बेड के नीचे कपड़ों से ढककर छुपा दिया गया था. घर के दरवाजे के नीचे से खून बहता देखकर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद इस वारदात का खुलासा हुआ. 

यह मामला रायपुरवा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरवा इलाके का है. मृतक महिला की पहचान भारती के रूप में हुई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारती पिछले करीब आठ सालों से एक युवक के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. पड़ोसियों ने बताया कि यह मकान पिछले पांच दिनों से बंद था, जिससे किसी को भी अनहोनी की आशंका नहीं हुई. 

खून बहता देख उड़े लोगों के होश

मोहल्ले के कुछ लोगों ने जब भारती के घर के दरवाजे के बाहर से खून बहता देखा तो उनके होश उड़ गए. उन्होंने तुरंत इसकी सूचना रायपुरवा थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. दरवाजा अंदर से बंद होने पर पुलिस ने उसे तोड़ा तो अंदर का मंजर देखकर पुलिसकर्मी भी सन्न रह गए. कमरे में खून बिखरा पड़ा था और भारती का शव बेड के नीचे कपड़ों के ढेर में छिपाकर रखा गया था. 

लिव-इन-पार्टनर फरार, हत्‍या का शक

घटना के बाद से ही भारती का लिव-इन पार्टनर फरार है, जिससे हत्या का शक उसी पर गहरा गया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है. 

इस मामले में कमिश्नर स्टाफ ऑफिसर राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि रायपुरवा थाना क्षेत्र के एक बंद मकान से खून बहने की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर भेजी गई थी. दरवाजा खोलने पर अंदर बेड के नीचे एक महिला का शव मिला, जो करीब चार से पांच दिन पुराना प्रतीत हो रहा था. पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला है कि मृतक महिला का नाम भारती है और वह यहां किसी के साथ लिव-इन में रहती थी. पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में जुट गई हैं. 
 

