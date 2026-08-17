बेंगलुरु में पिता और 4 साल के बेटे की मौत, पत्नी पर हत्या का केस, अफेयर के आरोप के बाद जांच तेज

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के चिक्काबनावर इलाके में एक 34 साल के व्यक्ति और उसके चार साल के बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले ने सनसनी फैला दी है. दोनों सोमवार तड़के अपने घर में मृत पाए गए. मृतक की मां की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. इस मामले में शख्स की पत्नी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है.

रिश्तेदार के फोन से मिली जानकारी

यह घटना चिक्काबनावर के गुट्टे बसवेश्वर नगर स्थित एक घर की है, जहां अभिनंदन अपनी पत्नी हरिनी और चार वर्षीय बेटे के साथ रहता था. चिक्काबनावर पुलिस थाने में दर्ज FIR के अनुसार, दोनों की मौत 16 अगस्त की रात 10 बजे से 17 अगस्त की सुबह 6 बजे के बीच होने की आशंका है.

शिकायतकर्ता और मृतक की मां भाग्यम्मा ने पुलिस को बताया कि सुबह करीब 6:30 बजे उन्हें एक रिश्तेदार का फोन आया, जिसमें बताया गया कि उनका बेटा और पोता घर में मृत पड़े हैं. भाग्यम्मा सुबह करीब 9:15 बजे मौके पर पहुंचीं. उनका आरोप है कि उन्होंने अभिनंदन के चेहरे और शरीर पर चोट के निशान देखे और उसके सिर से खून निकल रहा था. वहीं चार साल का बच्चा उसके पास मृत पड़ा था.

बच्चे का गला घोंटने का शक

FIR के मुताबिक, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बच्चे की मौत गला घोंटने से हुई लगती है. भाग्यम्मा ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी बहू का किसी और शख्स के साथ अफेयर था. इसी के चलते उसने उनके बेटे और पोते की हत्या की.

शिकायत के अनुसार, हरिनी करीब एक साल पहले कथित तौर पर विनय नाम के एक शख्स के साथ चली गई थी और लगभग दो महीने बाद वापस लौट आई थी. इसके बाद वह फिर से अभिनंदन के साथ रहने लगी थी. इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने हरिनी और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ BNS की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

पुलिस जांच जारी

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शिकायत में लगाए गए आरोप अभी केवल आरोप हैं और उनकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी. फिलहाल पुलिस मौत के असली कारण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और संभावित संदिग्धों की भूमिका की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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