विदेश मंत्रालय के 478 फर्जी ID कार्ड, लखनऊ के होटल में हंगामा करने वाले युवक कौन?

लखनऊ के गोमतीनगर पुलिस ने होटल में घुसकर गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के नाम से बने 478 फर्जी ID कार्ड, तीन फर्जी आधार कार्ड समेत बड़ी संख्या में दस्तावेज और बैंकिंग कार्ड बरामद किए हैं. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अभिनव सिंह (29) निवासी नोएडा और शिवम चौहान (29) निवासी मेरठ के रूप में हुई है.

होटल में घुसकर की थी अभद्रता

पुलिस के मुताबिक, 16 अगस्त को होटल क्रिस्टेलिया, विकासखंड-3 गोमतीनगर निवासी कुमार सर्वोत्तम पाठक ने शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप है कि कुछ लोग होटल में घुस आए और उनके साथ गाली-गलौज करने के साथ जान से मारने की धमकी दी. शिकायत में वादी का गला पकड़ने और दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया गया था.

मामले में गोमतीनगर थाने में मुकदमा ने दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की. विवेचना के दौरान साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई अन्य धाराओं की बढ़ोतरी की.

478 फर्जी ID कार्ड मिलने से पुलिस भी हैरान

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के नाम से 478 फर्जी ID कार्ड बरामद किए. इसके अलावा तीन फर्जी आधार कार्ड, एक विदेशी ID कार्ड और विदेश मंत्रालय का एक अन्य ID कार्ड भी मिला. पुलिस ने 14 क्रेडिट/डेबिट कार्ड, दो चेकबुक, एक चेक और तीन मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं.

फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल की जांच

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी संख्या में विदेश मंत्रालय के नाम से फर्जी ID कार्ड क्यों बनाए गए थे और इनका इस्तेमाल कहां और किस उद्देश्य से किया जाना था. आरोपियों के अन्य आपराधिक इतिहास की भी जानकारी जुटाई जा रही है.

पुलिस के मुताबिक मामले में धारा 115(2), 127(2), 319(2), 333, 352, 351(3), 318(4), 338, 336(3) और 340(2) BNS के तहत कार्रवाई की जा रही है. दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा.



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