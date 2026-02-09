विज्ञापन
विशेष लिंक

ZIM vs Oman, T20 World Cup 2026, Live: जिम्बावे के खिलाफ ओमान कर रहा बल्लेबाजी, जानें पल-पल का लाइव अपडेट

Zimbabwe vs Oman Live update: ओमान की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. बता दें कि जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

Read Time: 1 min
Share
ZIM vs Oman, T20 World Cup 2026, Live: जिम्बावे के खिलाफ ओमान कर रहा बल्लेबाजी, जानें पल-पल का लाइव अपडेट
Zimbabwe vs Oman T20 World Cup 2026, Live Updates:

Zimbabwe vs Oman , T20 World Cup 2026: ज़िम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रज़ा ने टॉस जीतकर सोमवार को कोलंबो में T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप B मैच में ओमान के खिलाफ पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. अनुभवी ऑलराउंडर रज़ा की कप्तानी में, ज़िम्बाब्वे ओमान पर जीत के साथ अपने अभियान की शानदार शुरुआत करना चाहता है. दूसरी ओर, ओमान भी ज़िम्बाब्वे को कड़ी टक्कर देने के लिए बेताब है.  सबकी नज़रें तेज़ गेंदबाज़ सुफियान महमूद पर होंगी, जो टीम में ओमान के एकमात्र घरेलू खिलाड़ी हैं. महमूद ने पिछले T20 वर्ल्ड कप के बाद से 16 T20I मैचों में 19 विकेट लिए हैं,  जिससे वह उस दौरान शकील अहमद के 22 विकेट के बाद ओमान के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बन गए हैं. (LIVE SCORE)


पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Zimbabwe, Romania, Oman, T20 World Cup 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now