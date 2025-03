Viral Video: 20 साल बाद पुराने महिला फैन को देख हैरत में पड़ गए जहीर खान, रिएक्शन ने लूटी महफिल

Zaheer Khan reunited with an old fan after 20 years: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मेंटर जहीर खान (Mentor of Lucknow Super Giants (LSG) Zaheer Khan) 20 साल बाद एक पुराने महिला फैन से फिर से मिले हैं. बता दें कि साल 2005 में भारत और पाकिस्तान के बीच टीवीएस कप टेस्ट सीरीज़ के मैच के दौरान, 'आई लव यू जहीर' प्लेकार्ड के साथ एक महिला फैन काफी वायरल हुई थी. उस मैच के दौरान टीम के साथी युवराज सिंह ने जहीर को उस महिला फैन को लेकर खूब चिढ़ाया था. तो उसी दौरान भारत के तेज गेंदबाज ने महिला फैन को रिटर्न किस भी भेजा था जिससे वह शरमा गई थी. अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जहीर खान उस पुराने महिला फैन से फिर से मिलते हुए नजर आए हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस वीडियो को शेयर किया. जैसे ही जहीर आते हैं, तब उसी महिला फैन ने वही पुराने अंदाज में जहीर का स्वागत करती हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला फैन ने 'आई लव यू जहीर' प्लेकार्ड को हाथ में रखकर जहीर का lSG में स्वागत किया जिसे देखकर पूर्व तेज गेंदबाज हैरान रह जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं. इस वीडियो को फैन्स खूब पंसद भी कर रहे हैं.

बता दें कि जहीर खान को LSG मेंटर के रूप में टीम में शामिल किया गया है. गंभीर IPL 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) में शामिल हो गए थे जिसके बाद अब जहीर LSG टीम के साथ जुड़ गए हैं. जहीर लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजी कोच के रूप में भी काम करेंगे

ऋषभ पंत करेंगे LSG टीम की कप्तानी

IPL 2025 में LSG का नेतृत्व ऋषभ पंत करेंगे. पंत को ऑक्शन में 27 करोड़ में लखनऊ फ्रैंचाइज़ ने खरीदा था, इस तरह वे IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए. यह कदम केएल राहुल के अलग होने के फैसले के बाद उठाया गया. आईपीएल 2024 में एलएसजी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था और वह प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने में असफल रही थी. इस बार अब देखना है कि पंत की कप्तानी में लखनऊ आईपीएल में किस तरह का परफॉर्मेंस कर पाती है.