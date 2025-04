आतंकी नेटवर्क पर सीधा वार, डोडा और किश्तवाड़ में आतंकियों के मददगारों के ठिकानों पर छापेमारी

जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डोडा और किश्तवाड़ में 13 जगहों पर सुरक्षाबलों ने छापेमारी की है. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोमवार सुबह डोडा जिले में 13 स्थानों पर छापेमारी की, ताकि आतंकवादी ठिकानों का भंडाफोड़ किया जा सके और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके. पुलिस के अनुसार, श्रीनगर पुलिस ने 63 व्यक्तियों के आवासों पर तलाशी ली जा चुकी है. जम्मू-कश्मीर पुलिस के अधिकारियों की देखरेख में कार्यकारी मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में उचित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार तलाशी ली गई.

Jammu and Kashmir: Raids are ongoing in Doda targeting the homes of terrorists. Nearly half a dozen terrorists are under investigation pic.twitter.com/hgzlDEpFoc