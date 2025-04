'हाथ मिलाया, तो नहाना नहीं चाहता था...', सचिन तेंदुलकर के 52वें जन्मदिन पर युवराज सिंह का इमोशनल मैसेज

Yuvraj Singh on Sachin Tendulkar: ‘क्रिकेट के भगवान' कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के 52वें जन्मदिन के मौके पर उनके चाहने वालों ने सोशल मीडिया पर बधाइयों की बौछार कर दी है. इसी कड़ी में सचिन के दोस्त और पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने एक्स पर एक इमोशनल वीडियो शेयर कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी. युवराज का ये मैसेज इतना प्यारा है कि हर क्रिकेट फैन का दिल जीत रहा है. युवराज (Yuvraj Singh on Sachin Tendulkar Birthday) का मैसेज हर क्रिकेट फैन के लिए एक इमोशनल तोहफा है. युवराज ने एक्स पर लिखा, “सचिन मेरे बचपन के हीरो थे, तब वो मेरा नाम भी नहीं जानते थे. फिर एक दिन मैं ड्रेसिंग रूम में गया और वहां मास्टर खुद बैठे थे. उनकी महानता तो सब जानते हैं, लेकिन मेरे दिल में उनकी सादगी बसी है. वो बड़ी ही शांति और विनम्रता से 100 सेंचुरी, फैंस की तालियों और एक अरब लोगों की उम्मीदों को संभालते थे. हैप्पी बर्थडे, मास्टर. आपने न सिर्फ क्रिकेट खेला, बल्कि हमें जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाया. ढेर सारा प्यार, हमेशा. ”

