30 फीट की छलांग...बाघ ने एक झटके में बिना दौड़े पार की नदी, वीडियो देख दंग रह गए लोग

Tiger can leap more than 30 feet Video: पश्चिम बंगाल के सुंदरबन से सामने आया एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक रॉयल बंगाल टाइगर (Royal Bengal Tiger) को बिना दौड़ लगाए सीधे नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक छलांग लगाते हुए देखा जा सकता है. यह नज़ारा इतना रोमांचक है कि जिसने भी देखा, देखता ही रह गया. यह वीडियो पुराना है, लेकिन एक बार फिर तेजी से वायरल हो रहा है.

बाघ ने एक झटके में लांघ दी नदी (Majestic Tiger Leap)

सुंदरबन, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है, रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है. यह क्षेत्र अपने घने मैंग्रोव जंगलों और खतरनाक दलदली इलाकों के लिए जाना जाता है. इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी यहां के बाघों ने खुद को अद्भुत तरीके से ढाल लिया है और समय-समय पर उनकी ताकत व फुर्ती के ऐसे अद्वितीय उदाहरण देखने को मिलते रहते हैं.

यहां देखें वीडियो

An amazing jump in Sunderbans 💕

Tiger can leap more than 30 feet. The strong & longer hind legs are crucial for these impressive leaps. pic.twitter.com/uH8U1U3ckQ