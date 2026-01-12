विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs NZ: विराट कोहली की बल्लेबाजी देख क्रिकेट जगत हैरान, अश्विन-युवराज सिंह और इरफान पठान का रिएक्शन हुआ वायरल

Ashwin-Pathan and Yuvraj React on Virat Kohli Batting vs NZ in 1st ODI: कोहली ने बताया कि उन्हें हमेशा से अपनी काबिलियत पर भरोसा रहा है. भगवान ने उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा दिया.

Read Time: 2 mins
Share
IND vs NZ: विराट कोहली की बल्लेबाजी देख क्रिकेट जगत हैरान, अश्विन-युवराज सिंह और इरफान पठान का रिएक्शन हुआ वायरल
Ashwin-Pathan and Yuvraj React on Virat Kohli Batting vs NZ in 1st ODI:

R. Ashwin-Yuvraj Singh React on Virat Kohli Batting vs NZ in 1st ODI: विराट कोहली ने 91 गेंदों में 93 रन की पारी खेलते हुए भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मुकाबला जीतने में अहम योगदान दिया. इस शानदार प्रदर्शन के लिए कोहली को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. कोहली ने बताया कि उन्हें हमेशा से अपनी काबिलियत पर भरोसा रहा है. भगवान ने उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा दिया. भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच पहले वनडे मुकाबले में 'किंग कोहली' की शानदार बल्लेबाजी ने क्रिकेट जगत के दिग्गजों को भी अपना मुरीद बना लिया है. भले ही विराट अपने 85वें अंतरराष्ट्रीय शतक से चूक गए, लेकिन उनकी 95 रनों की पारी ने युवराज सिंह, रविचंद्रन अश्विन और इरफान पठान जैसे पूर्व क्रिकेटरों की खूब वाहवाही बटोरी.

युवराज सिंह ने इंस्टाग्राम पर सराहा

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने विराट की पारी के तुरंत बाद अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए उनकी सराहना की. युवराज ने लिखा; "शानदार खेले किंग कोहली, जब भी टीम को जरूरत होती है आप हमेशा खड़े रहते हैं और डिलीवर करते हैं! शतक से चूकने का दुर्भाग्य रहा, आप इसके हकदार थे!"

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Yuvraj Singh Insta

अश्विन ने बताया 'गेम एन्जॉय' करने का राज

अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने विराट की बल्लेबाजी में आए बदलाव को नोटिस किया. अश्विन ने उनके खेलने के अंदाज की तारीफ करते हुए कहा; "इस समय विराट की बैटिंग देखना बहुत मज़ेदार है. जिस आज़ादी, आसानी और खुशी के साथ वह खेल रहे हैं, उससे पता चलता है कि वह गेम को कितना एन्जॉय कर रहे हैं."

इरफान पठान ने दिया नया नाम

पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (ट्विटर) पर अपनी प्रतिक्रिया दी और विराट की निरंतरता को एक शब्द में बयां किया; "विराट कंसिस्टेंट कोहली." इन दिग्गजों के रिएक्शन से साफ है कि विराट कोहली का मौजूदा फॉर्म टीम इंडिया के लिए शुभ संकेत है और वह आने वाले मुकाबलों में भी इसी लय को बरकरार रखना चाहेंगे

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, New Zealand, Yuvraj Singh, Virat Kohli, Irfan Khan Pathan, India Vs New Zealand 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now