'यह अविश्वसनीय है...', युवराज सिंह ने इंग्लैंड दौरे के लिए इस खिलाड़ी को लेकर दे दिया बड़ा बयान

Yuvraj Singh on Shubman Gill Test Captaincy vs England: पूर्व भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह का मानना है कि हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर शुभमन गिल का प्रदर्शन अविश्वसनीय रहा, खासकर पांच टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले विदेशी परिस्थितियों में उनकी बल्लेबाजी पर लगे सवालों को देखते हुए. हाल ही में एंडरसन-तेंदुलकर टेस्ट सीरीज के दौरान, गिल ने चार शतक बनाए और 754 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे. इस उपलब्धि के साथ, वह SENA देश में टेस्ट सीरीज में 700 से अधिक रन बनाने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज बन गए और मेहमान टीम को पांच टेस्ट मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कराने में मदद की.

25 वर्षीय गिल ने इस कठिन दौरे पर एक युवा टीम का नेतृत्व किया, जब तीन टेस्ट दिग्गज - विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन - ने जल्दी-जल्दी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, जिससे टीम में एक खालीपन आ गया. युवराज ने '50 डेज़ टू गो' महिला क्रिकेट विश्व कप कार्यक्रम से इतर आईसीसी डिजिटल से कहा, "उनके विदेशी रिकॉर्ड पर कई सवालिया निशान थे. वह (गिल) कप्तान बने और उन्होंने चार टेस्ट शतक बनाए. यह अविश्वसनीय है कि जब आपको ज़िम्मेदारी दी जाती है, तो आप उसे कैसे लेते हैं."

"इसलिए, मुझे उन पर (भारतीय टीम पर) बहुत गर्व है. मुझे निश्चित रूप से लगता है कि यह हमारी जीत है, हालांकि यह एक ड्रॉ सीरीज़ है, क्योंकि यह एक युवा टीम है. और इंग्लैंड में जाकर अच्छा खेलना और खुद को साबित करना आसान नहीं है." विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत, आकाशदीप और अर्शदीप सिंह के चोटिल होने और उनके तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह के कार्यभार को संभालने के लिए केवल तीन मैच खेलने के बावजूद, भारत का दृढ़ संकल्प दिखा, क्योंकि उन्होंने ओवल में पांचवें टेस्ट में छह रन से रोमांचक जीत हासिल कर सीरीज़ बराबर कर ली.

युवराज, जिन्होंने गिल को मेंटर किया है, ने कहा कि कोहली और रोहित जैसे खिलाड़ियों के बिना भी भारतीय टीम ने चुनौती का डटकर सामना किया. "यह वाकई शानदार है क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपके पास इंग्लैंड जाने वाली युवा टीम होती है, तो बहुत दबाव होता है. आप विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों की जगह ले रहे होते हैं, यह आसान नहीं होता. खिलाड़ियों ने इसका डटकर सामना किया." उन्होंने ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर के प्रयासों की भी सराहना की, जिनकी मैराथन साझेदारी ने भारत को मैनचेस्टर में चौथा टेस्ट ड्रॉ कराने में मदद की.

उन्होंने कहा, "टूर्नामेंट में वह पल था जब भारत ने टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ कराई. मैंने बहुत लंबे समय से वाशिंगटन और जडेजा को शतक बनाते और टेस्ट मैच ड्रॉ कराते नहीं देखा." युवराज ने आगे कहा, "यह बहुत कुछ कहता है. ज़ाहिर है जडेजा लंबे समय से टीम में हैं. लेकिन मुझे लगता है कि एक युवा खिलाड़ी के रूप में वाशिंगटन सुंदर का टीम में आना, उनके लिए अविश्वसनीय था."