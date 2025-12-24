विज्ञापन
विशेष लिंक

Year Ender 2025: युवा पहलवानों ने बनाया दबदबा, सीनियर स्तर पर दिखे उतार-चढ़ाव, कुश्ती के लिए ऐसा रहा साल

Year Ender 2025: साल 2025' में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती के खेल में भारतीय युवाओं ने अपना दबदबा बनाया, लेकिन सीनियर स्तर पर उतार-चढ़ाव देखने को मिले. आइए, इस साल कुश्ती के खेल में भारत की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में जानते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
Year Ender 2025: युवा पहलवानों ने बनाया दबदबा, सीनियर स्तर पर दिखे उतार-चढ़ाव, कुश्ती के लिए ऐसा रहा साल
Year Ender 2025: कुश्ती के लिए ऐसा रहा साल

साल 2025' में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती के खेल में भारतीय युवाओं ने अपना दबदबा बनाया, लेकिन सीनियर स्तर पर उतार-चढ़ाव देखने को मिले. आइए, इस साल कुश्ती के खेल में भारत की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में जानते हैं.

अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप: ग्रीस के एथेंस में 28 जुलाई से 3 अगस्त के बीच अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें भारत ने कुल 9 मेडल अपने नाम किए. इनमें 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल रहे. भारतीय महिला फ्रीस्टाइल टीम अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करते हुए 151 अंकों के साथ चैंपियन बनी.

अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप: सर्बिया के नेवी साद में 20-27 अक्टूबर के बीच चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें भारत ने कुल 9 पदक अपने नाम किए. इनमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे.

महिला फ्रीस्टाइल स्पर्धा में भारत ने 121 अंकों के साथ टीम खिताब अपने नाम किया. भारत को इकलौता गोल्ड सुजीत कलकल ने दिलाया, जिन्होंने फ्रीस्टाइल 56 किलोग्राम भारवर्ग में गोल्ड अपने नाम किया. उन्होंने खिताबी मुकाबले में उज्बेकिस्तान के उमिदजोन जलोलोव को 10-0 से शिकस्त दी.

अंडर 27 और अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप: वियतनाम के वुंग ताऊ में आयोजित चैंपियनशिप में भारत ने कुल 35 मेडल (18 स्वर्ण, 10 रजत, 7 कांस्य) अपने नाम किए. 18-26 जून तक आयोजित इस चैंपियनशिप में पुरुषों और महिलाओं की फ्रीस्टाइल और ग्रीको-रोमन कैटेगरी में 60 भारतीय पहलवानों ने हिस्सा लिया. दोनों एज ग्रुप, प्रत्येक फॉर्मेट, में 10 वेट कैटेगरी थीं. भारत ने हर कैटेगरी में एक पहलवान उतारा.

उलानबातर ओपन: 29 मई से 1 जून के बीच मंगोलिया में आयोजित यह चैंपियनशिप यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की रैंकिंग सीरीज का हिस्सा थी, जिसमें भारत ने 21 मेडल (6 गोल्ड, 7 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज) अपने नाम किए.

पॉलीक इमरे एंड वर्गा जानोस मेमोरियल: हंगरी के बुडापेस्ट में 17-20 जुलाई के बीच आयोजित इस टूर्नामेंट में भारत ने कुल 10 मेडल (3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज) अपने नाम किए. गोल्ड जीतने वालों में अंतिम पंघाल (महिला 53 किग्रा), हर्षिता (महिला 72 किग्रा) और सुजीत कलकल (पुरुष 65 किग्रा) शामिल थे.

यह भी पढ़ें: एक दिन में धुरंधरों ने ठोक डाले 22 शतक- VIRAT, ROHIT या वैभव किसके शतक ने लूटा फ़ैन्स का दिल!

यह भी पढ़ें: हैरान कर देनेवाला फ़ैसला- ना स्मृति मंधाना, ना हरमनप्रीत कौर, इस बार किसी को खेल रत्न पुरस्कार नहीं!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Yearender2025, Wrestling, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com