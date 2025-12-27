Year Ender 2025: आईपीएस से लेकर चैंपियंस ट्रॉफी तक... 'रन मशीन' विराट कोहली के लिए साल रहा बेमिसाल

Virat Kohli Big Achievement in 2025: भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के लिए 'साल 2025' बेहद खास रहा है. इस साल उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी और आईपीएल खिताब जीतने के साथ मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के शतकों का रिकॉर्ड भी तोड़ा. आइए, जानते हैं कि इस साल विराट कोहली ने कौन सी बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं.

आईपीएल खिताब: विराट कोहली आईपीएल करियर में अब तक सिर्फ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए खेले हैं. आरसीबी की टीम साल 2009, 2011 और 2016 के फाइनल तक पहुंची, लेकिन ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर सकी थी. आईपीएल 2025 में इस टीम ने चौथी बार फाइनल में जगह बनाई. इस बार सामने पंजाब किंग्स की टीम थी, जिसे आरसीबी ने 6 रन से मात देकर खिताबी सूखे को समाप्त किया. कोहली ने फाइनल मैच में 35 गेंदों का सामना करते हुए 43 रनों की पारी खेली थी. कोहली ने पूरे सीजन में 15 मैच खेलते हुए 54.75 की औसत के साथ 657 रन बनाए.

चैंपियंस ट्रॉफी : फरवरी-मार्च के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हुआ, जिसे भारत ने अपने नाम किया. भारत ने करीब 12 साल बाद फिर से ये टूर्नामेंट जीता, जिसमें विराट कोहली की अहम भूमिका रही. कोहली ने पाकिस्तान के विरुद्ध नाबाद शतकीय पारी खेलने के बाद सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रन बनाए थे. दोनों बार उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. कोहली ने इस टूर्नामेंट के 5 मुकाबलों में 54.50 की औसत के साथ 218 रन बनाए.

एक फॉर्मेट में सर्वाधिक शतक: विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में 135 रन की पारी खेलते हुए सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा. कोहली एक फॉर्मेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने. अगले मुकाबले में उन्होंने बैक-टू-बैक शतक लगाते हुए 102 रन की पारी खेली. विराट कोहली वनडे फॉर्मेट में 53 शतक लगा चुके हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट करियर में 51 शतक अपने नाम किए हैं.

सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द सीरीज: विराट कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के 3 मुकाबलों में 151 की औसत के साथ 302 रन बनाकर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' रहे. तीनों फॉर्मेट में 22वीं बार यह खिताब अपने नाम किया. इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर (20) दूसरे पायदान पर हैं.

वनडे रैंकिंग में नंबर-2: विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नाबाद 74 रन की पारी खेलने के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में भी शानदार प्रदर्शन किया. इसी के साथ वह पुरुष बल्लेबाजों की वनडे रैंकिंग में दो पायदान की छलांग लगाते हुए दूसरे पायदान पर पहुंच गए.

