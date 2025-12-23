Year Ender 2025: रोहित शर्मा और विराट ने साल 2025 में दिखाया क्यों हैं व्हाइट बॉल के बादशाह, कोहली का यह कारनामा स्पेशल है

हालिया समय में बीसीसीआई के एक धड़े ने वनडे फॉर्मेट में कोहली और खासकर रोहित शर्मा की अनदेखी करने से कुछ ज्यादा ही करने की कोशिश की. और इसमें टीम प्रबंधन के लोग भी शामिल थे, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी हार मानने को राजी नहीं हैं. भले ही प्रबंधन ने कार्य प्रणाली और टीम के माहौल को लेकर कितने ही प्रोटोकॉल क्यों न बनाए हों, लेकिन रोहित और विराट दोनों ने ही अपनी फॉर्म को प्रभावित नहीं होने दिया. और यही असर हुआ हो कि रोहित और विराट साल 2025 में आईसीसी रैंकिंग में क्रमश: नंबर-1 और नंबर-2 बल्लेबाज रहे और यह एक बड़ी उपलब्धि है. भारत के लिए भी ये दोनों सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. यह इन दोनों के ही प्रदर्शन, खेलने की भूख और भविष्य में ये क्या करना चाहते हैं, सभी के बारे में बहुत ही अच्छी तरह बयां करती हैं. टेस्ट खेलने वाले देशों में भले ही जो रूट (808) रन बनाने के मामले में इस साल बॉस रहे, लेकिन कोहली का औसत (65.10) शीर्ष दस वनडे बल्लेबाजों में इस साल सबसे ज्यादा रहा. और यह इस साल उनके लिए बहुत ही स्पेशल बात बन गया.

यह उपलब्धि तब आई है, जब दोनों दिग्गज खिलाड़ियों ने तीन में से दो फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था. ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में शानदार प्रदर्शन कर उन्होंने फिटनेस और फॉर्म को लेकर उठी तमाम अटकलों को पीछे छोड़ दिया.

रोहित शर्मा का धमाल

‘हिटमैन' ने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद खेले गए छह वनडे मैचों में चार बार पचास से अधिक रन बनाए. कप्तानी गिल को सौंपे जाने के बावजूद रोहित ने अपने खेल पर पूरा ध्यान रखा और टीम के लिए अहम पारियां खेलीं. पूर्व कप्तान ने इस साल खेले 14 वनडे मैचों में 50 के औसत से 650 रन बाए.

विराट कोहली का कमाल

कोहली ने भी पिछले छह वनडे मैचों में चार बार पचास से अधिक रन बनाए, जिसमें दो लगातार शतक शामिल हैं. यह प्रदर्शन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती दो मैचों में लगातार दो ‘डक' के बाद किया, जिससे उनकी वापसी और भी खास हो गई. विराट ने इस साल खेले 13 वनडे मैचों में 65.10 के औसत से 651 रन बनाए. इन आंकड़ों ने साबित कर दिया कि उम्र उनके लिए कोई बाधा नहीं है. दोनों खिलाड़ी वनडे फॉर्मेट में अब भी सबसे भरोसेमंद नाम हैं. हालांकि मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप को लेकर दोनों ने कोई प्रतिबद्धता नहीं दी है, लेकिन उनके हालिया प्रदर्शन ने यह साफ कर दिया है कि वे आने वाले वर्षों में भी खेल के लिए तैयार हैं.