Year Ender 2025: इस साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी, जिन्होंने बिखेरी अपनी चमक

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ब्यू वेबस्टर से लेकर भारतीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी तक साल 2025 नहीं भूलेंगे. इन खिलाड़ियों ने इस साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ना सिर्फ डेब्यू किया बल्कि अपने शानदार प्रदर्शन से अपनी छाप भी छोड़ी. डेवाल्ड ब्रेविस ने इस साल टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में अपना डेब्यू किया. डेवाल्ड ब्रेविस ने अपने दमदार स्ट्रोक्स से दुनिया को अपना दीवाना बनाया. जबकि हर्षित राणा और साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ी भी जताए गए भरोसे पर खरे उतरे. आइए, उन स्टार खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने 'साल 2025' में किसी एक फॉर्मेट में डेब्यू करते हुए उसमें शानदार प्रदर्शन किया है.

नीतीश कुमार रेड्डी: इस बैटिंग ऑलराउंडर ने नवंबर 2024 में टेस्ट फॉर्मेट में डेब्यू किया था, जिसके बाद साल 2025 में उन्होंने वनडे और टी20 क्रिकेट खेला. नीतीश ने 2 वनडे मुकाबलों में 27 की औसत के साथ इतने ही रन बनाए हैं, जबकि 4 टी20 मुकाबलों में उन्होंने 45 की औसत के साथ 90 रन जुटाए हैं. इस दौरान उनके नाम 1 अर्धशतक भी है. नीतीश ने टी20 क्रिकेट में 3 विकेट हासिल किए हैं.

वरुण चक्रवर्ती: इस खिलाड़ी ने साल 2021 में टी20 डेब्यू किया था, लेकिन वनडे में उन्हें फरवरी 2025 में यह मौका मिला. इस स्पिनर ने साल 2025 में सिर्फ 4 वनडे मैच खेले, जिसमें 19 की औसत के साथ 10 विकेट हासिल किए. चक्रवर्ती के टी20 प्रदर्शन को देखें, तो उन्होंने अपने करियर में 33 मैच खेले, जिसमें 14.87 की औसत के साथ 55 विकेट अपने नाम किए.

साई सुदर्शन: भारत के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज ने इस साल टेस्ट फॉर्मेट में डेब्यू किया. उन्होंने अब तक भारत के लिए 6 टेस्ट मुकाबलों में 27.45 की औसत के साथ 302 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं.

हर्षित राणा: भारतीय तेज गेंदबाज ने इस साल वनडे और टी20 फॉर्मेट में डेब्यू किया. उन्होंने अब तक 11 वनडे मुकाबलों में 20 विकेट हासिल किए हैं, जबकि 6 टी20 मुकाबलों में 7 विकेट निकाले हैं.

क्वेना मफाका: साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज ने साल 2024 में सीमित ओवरों के क्रिकेट में डेब्यू किया था. इसके बाद जनवरी 2025 में उन्हें टेस्ट फॉर्मेट खेलने का मौका मिला. इस दौरान मफाका ने 2 टेस्ट में 3 विकेट हासिल किए. उन्होंने जिन दो टेस्ट को खेला, उसमें साउथ अफ्रीका ने जीत हासिल की.

ब्यू वेबस्टर: ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने फरवरी 2025 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू किया. उन्होंने अब तक अपने देश के लिए सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट ही खेला है, जिसके 7 मुकाबलों में 34.63 की औसत से 381 रन बनाए. वहीं, गेंदबाजी में 8 विकेट उनके नाम हैं.

यह भी पढ़ें: हैरान कर देनेवाला फ़ैसला- ना स्मृति मंधाना, ना हरमनप्रीत कौर, इस बार किसी को खेल रत्न पुरस्कार नहीं!

यह भी पढ़ें: Year Ender 2025: युवा पहलवानों ने बनाया दबदबा, सीनियर स्तर पर दिखे उतार-चढ़ाव, कुश्ती के लिए ऐसा रहा साल