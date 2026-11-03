यशस्वी जायसवाल का न्यूजीलैंड A के खिलाफ बल्ला गरजा, 155 रन कूटे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 5000 रन भी पूरे

Yashasvi Jaiswal Century: भारत ए और न्यूजीलैंड ए के बीच खेले जा रहे दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच में भारत के ओपनर यशस्वी जायसवाल ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतक ठोक दिया है. बता दें कि भारत ए ने अपनी पहली पारी में ध्रुव जुरेल के 105 रनों की बदौलत 346 रन बनाए थे, जिसके बाद न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 424 रन बनाने का कमाल किया था और 78 रनों की बढ़त हासिल की थी. लेकिन दूसरी पारी में भारत ए के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की, जायसवाल के अलावा यश राठौड़ ने भी शानदार बल्लेबाजी कर कीवी गेंदबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. (LIVE SCORECARD)

बता दें कि जायसवाल ने पहले 119 गेंद पर अपना शतक पूरा किया था. इससे पहले जायसवाल पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे, पिछली 3 पारियों में जायसवाल ने 17, 5 और 0 रन बनाए थे लेकिन दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भारतीय बैटर ने शानदार बल्लेबाजी कर अपना शतक भी पूरा किया और 155 रन बनाकर नाबाद रहे, बता दें कि यह अनऑफिशियल टेस्ट मैच ड्रा पर खत्म हो गया है.

भारत को नवंबर के आखिर में 2 टेस्ट मैच खेलना है, ऐसे में जायसवाल का इतनी बड़ी पारी खेलना भारत के लिए राहत की बात है. बता दें कि जायसवाल ने अपना शतक छक्का लगाकर पूरा किया था. भारत ए की दूसरी पारी में जायसवाल पूरे रिदम में नजर आए और पुराने रंग में बल्लेबाजी करते हुए शतक ठोका, जायसवाल ने 162 गेंद पर 155 रन बनाए हैं जिसमें 15 चौके और 5 छक्के शामिल रहे. इसके अलावा

यश राठौड़ ने भी शतक जमाया और 122 गेंद पर 100 रन बनाकर नाबाद रहे, यश राठौड़ ने अपनी पारी में 9 चौके लगाए.

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रचा इतिहास रचा इतिहास

इसके अलावा जायसवाल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 5000 रन भी पूरे कर लिए हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जायसवाल के नाम अबतक कुल 18 शतक दर्ज हो गए हैं. बता दें कि यशस्वी ने 5000 रन अपने 56वें फर्स्ट क्लास मैच की 102वीं पारी में बनाने में सफलता हासिल की है.

भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेलने हैं. टेस्ट सीरीज से पहले यशस्वी जायसवाल का शतक लगाना भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर है.

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