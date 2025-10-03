विज्ञापन
IND vs WI. 1st Test: टूटा रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड, यशस्वी जायसवाल ने रचा इतिहास, विश्व क्रिकेट चौंका

Yashasvi Jaiswal record in Test: भले ही यशस्वी जायसवाल केवल 36 रन बनाकर आउट हो गए लेकिन अपनी पारी के दौरान उन्होंने एक खास कमाल कर दिखाया है.

IND vs WI. 1st Test: टूटा रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड, यशस्वी जायसवाल ने रचा इतिहास, विश्व क्रिकेट चौंका
IND vs WI, Most Test Runs for India after 47 innings
  • यशस्वी जायसवाल ने बतौर ओपनर 47 टेस्ट पारियों में कुल 2245 रन बनाकर नया रिकॉर्ड बनाया है.
  • जायसवाल ने रोहित शर्मा को पीछे छोड़कर भारत के चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ओपनर बन गए हैं.
  • वीरेंद्र सहवाग 47 पारियों के बाद 2506 रन बनाकर भारत के सर्वश्रेष्ठ ओपनर रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.
Yashasvi Jaiswal record. IND vs WI: पहले टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी के दौरान भले ही यशस्वी जायसवाल केवल 36 रन बनाकर आउट हो गए लेकिन उन्होंने एक कमाल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. जायसवाल अब बतौर ओपनर 47 पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में रोहित शर्मा से आगे निकल गए हैं. करियर के पहले 47 पारियों में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जायसवाल भारत के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं.

यशस्वी जायसवाल ने 47 पारियों के बाद बतौर ओपनर अबतक कुल 2245 रन बनाए हैं. वहीं, रोहित शर्मा ने 47 पारियों के बाद बतौर ओपनर 2215 रन बनाए थे. इस मामले में पहले नंबर पर वीरेंद्र सहवाग हैं. सहवाग ने 47 टेस्ट पारियों के बाद कुल 2506 रन बनाए थे. 

बतौर ओपनर 47 पारियों के बाद भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट रन

2506: वीरेंद्र सहवाग
2386: गौतम गंभीर
2256: सुनील गावस्कर
2245: यशस्वी जयसवाल
2215: रोहित शर्मा

बता दें कि अहमदाबाद में जायसवाल और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी की. ऐसा कर दोनों ने मिलकर एक खास कमाल भी कर दिया है. दोनों साल 2025 में टेस्ट क्रिकेट में बिना किसी शतकीय साझेदारी के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली जोड़ी बन गए हैं. इस साल दोनों ने मिलकर कुल 462 रन की साझेदारी की है. 

2025 में टेस्ट क्रिकेट में बिना किसी शतकीय साझेदारी के सबसे ज़्यादा रन

462 - यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल
297 - क्रेग एर्विन, सीन विलियम्स
297 - ट्रैविस हेड, उस्मान ख्वाजा
282 - ब्रायन बेनेट, बेन कुरेन
188 - करुण नायर, केएल राहुल

मैच की बात करें तो वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 162 रन पर समेट दिया.

