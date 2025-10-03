IND vs WI LIVE Score, 1st Test Day 2: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट में पहले दिन की समाप्ति पर भारतीय टीम ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी. भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन बना लिए हैं. केएल राहुल और शुभमन गिल क्रीज पर मौजूद हैं. राहुल 53 रन बनाकर नाबाद हैं तो वहीं, गिल 18 रन बनाकर खेल रहे हैं. इससे पहले वेस्टइंडीज की टीम ने अपनी पहली पारी में 162 रन बनाए थे. भारतीय टीम, वेस्टइंडीज से 41 रन पीछे है. (IND vs WI 1st Test, day 2 Scorecard)
भारत की प्लेइंग इलेवन
शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज
वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन
रोस्टन चेज (कप्तान), तेजनारायण चंद्रपॉल, जॉन कैंपबेल, एलिक एथनाजे, ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खैरी पियरे, जोहान लेने, जायडेन सील्स
India vs West Indies Live Score: भारत की नजर बड़े स्कोर पर
भारत की नजर बड़े स्कोर पर होगी. गिल और राहुल दोनों एक बड़ी साझेदारी करना चाहेंगे. दोनों बल्लेबाजों के बीच अबतक कुल तीसरे विकेट के लिए 31 रन की साझेदारी हो गई है.
India vs West Indies Live Score: वेस्टइंडीज 162 रन ऑलआउट
वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 162 रन पर समेट दिया. वेस्टइंडीज के लिए जस्टिन ग्रीव्स ने 32, शाई होप ने 26 और कप्तान रॉस्टन चेज ने 24 रन बनाए. भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की जोड़ी वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए घातक साबित हुई. पारी की शुरुआत में सिराज बुमराह से भी ज्यादा असरदार रहे। सिराज ने 14 ओवर में 40 रन देकर 4 विकेट लिए. जसप्रीत बुमराह ने 14 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट लिए।. कुलदीप यादव ने 6.1 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट लिए. वाशिंगटन सुंदर को भी एक विकेट मिला.
India vs West Indies Live Score: दूसरे दिन का खेल जल्द होने वाला है शुरू
अहमदाबाद में भारत की टीम मजबूत स्थिति में हैं. भारत ने अबतक दो विकेट पर 121 रन बना लिए हैं. क्रीज पर केएल राहुल 53 और शुभमन गिल 18 रन बनाकर नाबाद हैं. भारत अभी वेस्टइंडीज से केवल 41 रन पीछे है.