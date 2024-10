IND vs NZ: यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट में रचा इतिहास, ऐसा करने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज बने, विश्व क्रिकेट चौंका

Yashasvi Jaiswal record Most Six in a calendar year in Test : भारत के यशस्वी जायसवाल ने नया इतिहास रच दिया है. जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में इकलौते ऐसे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं जिनके नाम एक कैलेंडर ईयर में 30 या उससे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड दर्ज हो. इस साल (2024) में जायसवाल ने 30 छक्के टेस्ट में लगा चुके हैं. वहीं, विश्व क्रिकेट में जायसवाल टेस्ट में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. इस मामले में न्यूजीलैंड के बैंडन मैक्कुलम पहले नंबर पर हैं. मैक्कुलम ने 2014 में 33 छक्के लगाए थे. इस मामले में तीसरे नंबर पर बेन स्टोक्स हैं, स्टोक्स ने एक कैलेंडर ईयर में 26 छक्के लगाने का कमाल किया है. साल 2022 में स्टोक्स ने 26 छक्के टेस्ट में उड़ाए थे.

पुणे टेस्ट मैच की बात करें तो भारत को न्यूजीलैंड ने 359 रनों का टारगेट दिया है. भारत के लिए यह लक्ष्य काफी मुश्किल है लेकिन यदि बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की थी तो इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है.

बता दें कि टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी की थी. पहली पारी में कीवी टीम ने 259 रन बनाए थे जिसके बाद भारतीय टीम केवल 156 रन ही बना सकी थी. भारत के सामने चौथी पारी में वह लक्ष्य (359) है जो इस मैच में अभी तक तीनों पारियों में नहीं बन पाया है. न्यूजीलैंड टीम ने चौथी पारी में कप्तान टॉम लैथम के 86 रनों के योगदान की बदौलत 255 रनों का स्कोर बनाया.

स्पिनरों की मददगार पिच पर विकेटकीपर टॉम ब्लंडेल ने 83 गेंदों पर 41 रन और ग्लेन फिलिप्स ने भी 82 गेंदों पर 48 रनों की पारी खेली. इस पारी में भी स्पिनरों का जलवा देखने के लिए मिला और पहली पारी में 7 विकेट लेने वाले वाशिंगटन सुंदर ने इस बार भी 4 विकेट लिए। इसके अलावा रविंद्र जडेजा ने तीन और रविचंद्रन अश्विन ने 2 विकेट हासिल किए.