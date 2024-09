Yashasvi Jaiswal IND vs BAN: जायसवाल का टेस्ट क्रिकेट में धमाका, अब जो रूट को पछाड़कर रचा इतिहास

Yashasvi Jaiswal record in WTC 2023-24: यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) एक बार फिर कमाल कर दिया है. बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच (IND vs BAN) के दौरान ये खबर लिखे जाने तक जायसवाल ने शानदार अर्धशतक ठोक दिया है. यशस्वी जायसवाल का टेस्ट में यह चौथा अर्धशतक है, अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान जायसवाल ने 8 चौके लगाए हैं. वहीं, उन्होंने एक खास कमाल भी कर दिखाया है. जायसवाल अब WTC 2023-25 ​​के सर्किल में सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर जायसवाल ने इतिहास रच दिया है.

50* (95) and Jaiswal is hungry for more 🇮🇳👏 pic.twitter.com/Jr1mVOotlI