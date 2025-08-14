Asia Cup टीम ऐलान से पहले फंस गया पेंच, भारत के इन दो स्टार बैटर के लिए जगह बनाना मुश्किल!

Team India Asia Cup 2025 Squad Missing Players: भारतीय टीम के नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड दौरे के दौरान 754 रन बनाकर बल्लेबाजी रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया. इस दौरे में उन्होंने पाँच मैचों में चार शतक लगाए और 'प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़' का सम्मान भी जीता. वनडे में पहले से ही एक मजबूत खिलाड़ी, 55 वनडे मैचों में 2,775 रन और 22 अर्धशतक बना चुके शुभमन गिल को 9 सितंबर से शुरू होने वाले आगामी टी20 एशिया कप में खिलाने का प्रलोभन दिया जा रहा है. भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से यूएई के खिलाफ करेगा.

क्या गिल भारत की टी20I योजनाओं में फिट बैठते हैं?

मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि गिल टी20I टीम में वापसी कर सकते हैं, संभवतः उप-कप्तान के रूप में. ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार, रिपोर्टों के अनुसार, वर्तमान कप्तान रोहित शर्मा के संन्यास लेने के बाद उन्हें वनडे टीम की कमान मिल सकती है. सवाल यह है कि क्या गिल भारत की टी20I योजनाओं में फिट बैठते हैं? उनका सबसे हालिया टी20 मैच इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 में था, जहाँ उन्होंने लगभग 156 के स्ट्राइक रेट से 15 मैचों में छह अर्द्धशतकों के साथ 650 रन बनाए और चौथे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में उभरे. उन्हें आने वाले दशक में भारत के लिए सभी प्रारूपों के क्रिकेट में छा जाने वाले चेहरों में से एक के रूप में भी पहचाना जाता है.

टीम सेलेक्शन नहीं है इतना आसान

लेकिन चयन प्रक्रिया अभी भी जटिल है, क्योंकि पिछली बार जब भारत ने एक पूर्ण टी20I टीम खेली थी, तब रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 विश्व कप 2024 में भी मौजूद थे, और गिल मुख्य 15 खिलाड़ियों के अलावा एक यात्रा करने वाले रिजर्व खिलाड़ी के रूप में थे. तब से, कार्यक्रम और चोटों ने टी20I में भारत के चयन को प्रभावित किया है.

विश्व कप के बाद, गिल ने ज़िम्बाब्वे में सीरीज जीत के लिए एक दूसरे दर्जे की भारतीय टीम का नेतृत्व किया और जुलाई 2024 आखिरी बार था जब उन्होंने भारत के लिए टी20I खेला. उन्होंने वर्ष 2024 का अंत आठ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 38.00 की औसत, 133 के स्ट्राइक रेट और ज़िम्बाब्वे सीरीज़ में दो अर्द्धशतकों के साथ 266 रन बनाकर किया, जिससे उनके कुल आँकड़े 21 मैचों और पारियों में 30.42 की औसत, 139 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट, एक शतक और तीन अर्द्धशतकों के साथ 578 रन हो गए, जबकि उनके टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत में उनके प्रदर्शन में लगातार उतार-चढ़ाव रहा था.

गिल को जुलाई में टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ के लिए सूर्यकुमार यादव की जगह उप-कप्तान नियुक्त किया गया था, और चूँकि टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता दी जाने लगी, इसलिए गिल को टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए नहीं चुना गया, और संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा भारत के नए शीर्ष तीन खिलाड़ी बनकर उभरे. ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार, गिल अक्टूबर में बांग्लादेश के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय, नवंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय और इस साल जनवरी में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में नहीं खेल पाए.

जनवरी में होने वाले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के निराशाजनक प्रदर्शन के तुरंत बाद आयोजित किए गए थे और मार्च में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इस युवा खिलाड़ी के लिए प्राथमिकता थी क्योंकि उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चुना गया था, और ऑलराउंडर अक्षर पटेल को इस पूरे टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए उप-कप्तान बनाया गया था.

कार्यक्रम अभी भी बेहद कठिन है क्योंकि 28 सितंबर को एशिया कप फाइनल के बाद, वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज 2 अक्टूबर से शुरू होगी. चयनकर्ताओं को एशिया कप के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम चुननी होगी, जिसका लक्ष्य अगले साल घरेलू और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप का खिताब बरकरार रखना है. टी20 विश्व कप जीतने के बाद से, भारत द्विपक्षीय सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर रहा है और उसने 20 में से 17 सीरीज जीती हैं.

गिल की अनुपस्थिति में, अभिषेक ने इंग्लैंड के खिलाफ 279 रनों की सीरीज (220 के औसत से) खेलकर अपनी जगह पक्की कर ली, जिसमें वानखेड़े स्टेडियम में 54 गेंदों में 135 रनों की तूफानी पारी भी शामिल है. हालाँकि संजू के स्कोर कम रहे, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू और दक्षिण अफ्रीका में हुई सीरीज़ की पाँच पारियों में तीन शतक जड़े थे.

पिछले टी20 विश्व कप जीत के बाद से, सभी शीर्ष क्रम विकल्पों में, अभिषेक अपने स्ट्रोकप्ले और स्ट्राइक रेट के कारण शीर्ष स्कोरर और सबसे आकर्षक खिलाड़ी रहे हैं. भारत/आईपीएल/घरेलू मैचों में 42 मैचों में, उन्होंने 40 पारियों में 34.94 की औसत से 1,363 रन बनाए हैं, जिसमें 198 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट, चार शतक और छह अर्द्धशतक शामिल हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 141 है. पिछले टी20 विश्व कप के बाद से, तिलक ने 36 मैचों और 32 पारियों में 50.00 की औसत से 1,200 रन बनाए हैं, जिसमें 153.84 का स्ट्राइक रेट, तीन शतक और पाँच अर्द्धशतक शामिल हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 151 है. इनमें से दो शतक पिछले साल दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान आए थे.

सैमसन ने भी शानदार प्रदर्शन किया और अभिषेक के साथ भारतीय टीम के लिए सलामी बल्लेबाज़ के रूप में एक नया जीवन पाया. पिछले टी20 विश्व कप के बाद से, उन्होंने 31 टी20 मैचों और 30 पारियों में 33.62 की औसत और 157.09 के स्ट्राइक रेट से 908 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक और तीन अर्द्धशतक शामिल हैं. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सभी टी20 मैचों में 36.90 की औसत और 161.13 के स्ट्राइक रेट और आठ अर्द्धशतकों के साथ 1,107 रन बनाए हैं. टी20 विश्व कप जीत के बाद उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 75 रन रहा है. हालाँकि, उनके अंतरराष्ट्रीय फॉर्म में भारी गिरावट आई है.

पिछले साल के टी20 विश्व कप के बाद से, गिल ने 22 मैचों में 47.00 की औसत और 147 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट और आठ अर्द्धशतकों के साथ 893 रन बनाए हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 93* है. इसलिए, अभिषेक, सैमसन और तिलक तथा कप्तान सूर्या की मौजूदगी में शीर्ष क्रम इतना सीमित हो गया है कि गिल इसमें फिट नहीं हो पाएंगे. गिल की तरह, जायसवाल ने अपना आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच जुलाई 2024 में खेला था. भारत ने घरेलू सत्र और ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के खिलाफ उनकी टेस्ट क्षमताओं का इस्तेमाल किया, जहाँ उन्होंने क्रमशः 391 और 411 रन बनाए.

पिछले साल टी20 विश्व कप के लिए गिल से पहले जायसवाल को बैकअप ओपनर के रूप में चुना गया था. वह बैकअप ओपनर थे क्योंकि भारत रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ ओपनिंग करना चाहता था. 23 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में एक शतक और पाँच अर्द्धशतक के साथ 164 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 723 रन बनाने वाले जायसवाल के 559 रन (14 मैचों में छह अर्द्धशतक और लगभग 160 के स्ट्राइक रेट) ने इस बाएँ हाथ के बल्लेबाज को टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में फिर से चर्चा में ला दिया.

अगर शीर्ष क्रम पर सैमसन-अभिषेक की जोड़ी नहीं टूटती है, तो गिल या जायसवाल को पहली पसंद की प्लेइंग इलेवन में जगह देना मुश्किल है. अगर वे एशिया कप की टीम को 15 खिलाड़ियों तक सीमित रखते हैं, तो उन्हें विश्व कप के लिए भी ऐसा ही करना होगा. अभिषेक, सैमसन, गिल और जायसवाल, इन चारों को चुनना मुश्किल है, क्योंकि बाकी भूमिकाओं के लिए बैकअप खिलाड़ियों की ज़रूरत होगी. सैमसन को एक फायदा है क्योंकि वह विकेटकीपर-बल्लेबाज़ हैं. यह एशिया कप के लिए जायसवाल या गिल में से किसी एक को चुनने और चयनकर्ताओं के इस फ़ैसले पर निर्भर करेगा कि कौन ज़्यादा प्रभाव डालेगा.