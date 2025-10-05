कौन है दुनिया का सबसे मुश्किल गेंदबाज, जिसके खिलाफ बल्लेबाजी की? यशस्वी जायसवाल ने दिया जवाब

Yashasvi Jaiswal on toughest bowler: यशस्वी जायसवाल ने अब तक खेले गए अपने करियर में सबसे खतरनाक गेंदबाज को लेकर बात की है. जायसवाल ने राज शमनी के पॉडकास्ट पर बात करते हुए खतरनाक गेंदबाजों को लेकर अपनी राय दी है. दरअसल, राज शमनी ने अपने शो जायसवाल से ऐसे तीन गेंदबाजों के नाम बताने को कहा जिसे वो सबसे मुश्किल मानते हैं. इस सवाल पर यशस्वी जायसवाल ने जो जवाब दिया है वह वायरल हो रहा है. यशस्वी जायसवाल ने सीधे तौर पर कहा कि, उन्हें कोई भी गेंदबाज मुश्किल नहीं लगता है. भारतीय ओपनर ने कहा, "मैं सिर्फ बॉल देख के खेलने की कोशिश करता हूं. कौन बॉलर है फर्क नहीं पड़ता.. मेरे सामने कोई बॉलर है, कभी फर्क नहीं पड़ता है." हालांकि जायसवाल ने शोएब बशीर और जेम्स एंडरसन को लेकर बात की और कहा कि, इन दो गेंदबाजों के खिलाफ बैटिंग करने में उन्हें अबतक सबसे ज्यादा मजा आया है.

यशस्वी जायसवाल ने कहा, "बशीर ऑफ स्पिनर.. मेरे दिमाग में था कि मैं उसको शॉट्स खेलूंगा अगर उसने मेरे को कुछ किया तो.. इसके अलावा जेम्स एंडरसन, जिनके खिलाफ खेलने में काफी मजा आया. विशाखापट्टनम में मैं खेल रहा था. मैं अच्छे स्कोर पर बैटिंग कर रहा था. मैंने दोहरा शतक लगाया था. वह उस समय गेंदबाजी करने आया और मुझे उसने कुछ कहा, तो मैं अंदर आया.. मैं गुस्से में था. उसकी वजह से मैं गलत शॉट खेलकर आउट हो गया था. फिर मैंने अपने मन में बना लिया था कि आगे आने वाले मैच में मैं इसको मारूंगा".

जायसवाल ये भी कहा कि, "फिर जब मुझे मौका मिला तो मैंने उसे मारा, अगली पारी में 150 पर बैटिंग कर रहा था. वह गेंदबाजी करने आया, फिर मैं तो फिर पूरा गया उसके लिए मैंने यह बात ध्रुव जुरेल को कहा था कि मैं इसको स्वीप पर छक्का लगाऊंगा, मैंने उसको स्वीप पे स्वीप मारे..सामने मारा. सारे जगह पे मारा".

सचिन तेंदुलकर को मानते हैं आदर्श

यशस्वी जायसवाल ने सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श माना है. जायसवाल ने कहा कि. बचपन से ही मैं सचिन का फैन रहा हूं. उनकी बैटिंग देखकर ही क्रिकेट में कुछ करने की ठानी थी. जायसवाल ने कहा कि, उनका मुझे सबकुछ पंसद है. उनसे जब भी मिला हूं तो वो बिल्कुल सहज होकर मिलते हैं. मैंने उन्हें सबसे महान क्रिकेट मानता हूं."

वनडे वर्ल्ड कप जीतना है सबसे बड़ा लक्ष्य

जायसवाल ने ये भी कहा कि, "उनका सबसे बड़ा सपना है कि अपने टीम के लिए वनडे वर्ल्ड कप जीतना, पॉडकास्ट में जायसवाल ने कहा कि, उनका सबसे बड़ा सपना वर्ल्ड कप जीतना है. भारत को चैंपियनशिप जीताना है. मैं सिर्फ यही सोचता हूं."