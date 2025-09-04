ऐसे भला कैसे चलेगा? दलीप ट्रॉफी में पहले दिन फेल हुए यशस्वी जायसवाल

Yashasvi jaiswal in Duleep Trophy: भारतीय सलामी बल्लेबाज़ रुतुराज गायकवाड़ ने अभी तक भारत के लिए कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है लेकिन अपना आठवां प्रथम श्रेणी शतक जड़ दिया है, जबकि स्टार बल्लेबाज़ यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर गुरुवार को बेंगलुरु में सेंट्रल ज़ोन के खिलाफ़ पश्चिम क्षेत्र के दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल मैच में घरेलू क्रिकेट में वापसी करते हुए फ्लॉप रहे. मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक, पश्चिम क्षेत्र का स्कोर 363/6 था, तनुश कोटियन (65) और कप्तान शार्दुल ठाकुर (24*) नाबाद थे.

पश्चिम क्षेत्र ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. हालाँकि, उन्होंने सलामी बल्लेबाज़ जायसवाल (4) और हार्विक देसाई (1) को 10 रन के अंतराल में खो दिया. आर्य देसाई (84 गेंदों में छह चौकों की मदद से 39 रन) ने तीसरे विकेट के लिए 82 रनों की साझेदारी की.

वेस्ट जोन बनाम सेंट्रल जोन के बीच पहले दिन बल्लेबाजी करने आये यशस्वी जायसवाल (4 रन) का बल्ला फ्लॉप साबित हुआ और 10 रन पर 2 विकेट गिर गए थे. जायसवाल की बात करें तो उन्हें एशिया कप 2025 के लिए मुख्य स्क्वाड में जगह नहीं मिल पाया है और स्टैंड बाई के रूप में उन्हें जगह मिली है.

यशस्वी जायसवाल के लिए ये सबसे अहम बात होगी की वो घरेलू मुकाबले में भी बेहतरीन प्रदर्शन करें ताकि आपको हर फॉर्मेट में आपके प्रदर्शन को देखकर आपको मौका दिया जाये, क्योंकि ओपनिंग स्पॉट की बात करें तो टी20 फॉर्मेट में अभिषेक शर्मा ने अपने दमदार बल्लेबाजी प्रदर्शन से सेलेक्टरों का ध्यान अपनी और खिंचा है. यशस्वी भी अगर खुद को टीम इंडिया के लिए टी20 ओपनर के तौर पर रखना चाहते हैं तो ये तस्वीर साफ है की उन्हें हर मुकाबले को बहुत ही शानदार अंदाज़ के साथ खेल और प्रदर्शन दोनों में खुद को बेहतर साबित करना होगा