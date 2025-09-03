Which food is fastest for height growth : बच्चों की बढ़ती उम्र में सबसे बड़ी चिंता अक्सर उनकी हाइट होती है. माता-पिता हमेशा ऐसे टिप्स और हैक्स ढूंढते रहते हैं, जो बच्चों की हाइट बढ़ाने में मदद कर सकें. एक्सपर्ट्स के अनुसार, हाइट बढ़ना कई फैक्टर्स (Best vitamins and minerals for height growth in children) पर निर्भर करता है, जैसे फैमिली जीन, पैरेंट्स की हाइट, पोषण और बचपन की बीमारियां. हालांकि, इसमें से पोषण सबसे बड़ा फैक्टर है, जिसे कंट्रोल किया जा सकता है.

सही न्यूट्रिशन और विटामिन्स बच्चों की हड्डियों और मसल्स की ग्रोथ में मदद करते हैं. तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि बच्चे की हाइट (Natural ways to increase height at home) कैसे बढ़ाई जाए, कौन से विटामिन हाइट बढ़ाने में मदद करते हैं और 20 साल की उम्र के बाद हाइट (How to increase height naturally after 20 years) बढ़ सकती है या नहीं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है. यहां जानिए हर सवाल का जवाब...

हाइट कैसे बढ़ती है (How does Height Growth)

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हाइट ग्रोथ मुख्य रूप से जीन, न्यूट्रिशन और हार्मोन पर निर्भर करती है. बच्चों में ग्रोथ स्पर्ट्स 3 मुख्य चरणों में होती है, इंफेंसी, प्रीस्कूल और प्यूबर्टी. लड़कियों में प्यूबर्टी की उम्र 9–12 साल होती है. लड़कों में प्यूबर्टी की उम्र 12–15 साल होती है. हालांकि जीन अहम भूमिका निभाते हैं, सही पोषण हड्डियों और मसल्स को मजबूत करके ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, जिससे हाइट बढ़ सकती है.

हाइट बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा है (Which Vitamin Increases Height)

विटामिन D हाइट बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी विटामिन है. यह हड्डियों को मजबूत बनाने और लंबाई बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाता है. विटामिन D हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, जिससे हड्डियां मजबूत और घनी बनती हैं. इसके नेचुरल सोर्स में धूप, दूध और कॉर्ड लिवर ऑयल शामिल हैं, साथ ही इसे सप्लीमेंट्स के जरिए भी लिया जा सकता है. विटामिन D की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और हाइट बढ़ने में रुकावट आ सकती है, इसलिए हड्डियों की ग्रोथ और लंबाई बढ़ाने के लिए पर्याप्त विटामिन D का सेवन बहुत जरूरी है.

हाइट के लिए कौन सा विटामिन चाहिए (Vitamins for Height)

विटामिन A सेल ग्रोथ और रिपेयर में अहम भूमिका निभाता है. यह हड्डियों और मसल्स की ग्रोथ प्रक्रिया को सपोर्ट करता है. विटामिन A के अच्छे सोर्स में गाजर, पपीता और हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल हैं. पर्याप्त विटामिन A लेने से हड्डियों की ग्रोथ और सेल्स की रिपेयरिंग बेहतर होती है.

Photo Credit: iStock

विटामिन C हड्डियों के लिए कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है. कोलेजन हड्डियों की स्ट्रक्चर और ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी प्रोटीन है. इसे आप संतरा, नींबू, स्ट्रॉबेरी और शिमला मिर्च से आसानी से पा सकते हैं. विटामिन सी हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है और हाइट बढ़ाने में मदद करता है.

विटामिन K हड्डियों की मिनरलाइजेशन प्रक्रिया में मदद करता है और कैल्शियम को हड्डियों में सही तरीके से लगाने में मदद करता है. पालक, केल, ब्रोकली और फर्मेंटेड फूड्स इसके अच्छे स्रोत हैं. इसके साथ ही, विटामिन K विटामिन D के साथ मिलकर हड्डियों को और मजबूत बनाता है.

विटामिन B कॉम्प्लेक्स में B12 और अन्य B विटामिन्स शामिल हैं. ये सेल मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन और ग्रोथ में मदद करते हैं. यह हड्डियों और मसल्स की ग्रोथ प्रक्रिया के लिए जरूरी है. इसके सोर्स में मीट, मछली, डेयरी, अंडे और फोर्टिफाइड सीरियल्स शामिल हैं.

क्या 20 साल की उम्र के बाद हाइट बढ़ सकती है (Can Height Increase After age of 20)

एक्सपर्ट्स का कहना है, 20 साल की उम्र के बाद हड्डियों की लंबाई बढ़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ग्रोथ प्लेट्स (Epiphyseal Plates) लगभग बंद हो जाती हैं. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि हाइट बढ़ाना पूरी तरह असंभव है. पॉस्चर सुधार, स्ट्रेचिंग और फिटनेस एक्सरसाइज से हाइट विजुअली बढ़ाई जा सकती है. योग और पिलाटेस जैसी एक्सरसाइज हड्डियों और रीढ़ की हड्डी को लंबा और स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करती हैं. साथ ही, सही पोषण और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर स्पाइन और बॉडी स्टैंडिंग को सुधार कर हाइट को बेहतर दिखाया जा सकता है.

सबसे ज्यादा क्या खाने से हाइट बढ़ती है (What to Eat Most to Increase Height)