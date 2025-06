IND vs ENG: यशस्वी जायसवाल ने बना डाला वो 'महारिकॉर्ड' जो 93 साल में गावस्कर-सहवाग नहीं कर सके, विश्व क्रिकेट चौंका

Yashasvi Jaiswal Century Record at Leeds IND vs ENG 1st Test: सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड की धरती पर अपना पहला टेस्ट शतक लगाया, जबकि शुभमन गिल ने टेस्ट कप्तान और चौथे नंबर के बल्लेबाज के रूप में अपना पहला अर्धशतक लगाया. दोनों की तीसरे विकेट के लिए 123 रनों की अटूट साझेदारी ने भारत को शुक्रवार को हेडिंग्ले में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी सीरीज के पहले टेस्ट के पहले दिन चाय तक 51 ओवर में 215/2 का मजबूत स्कोर बनाने में मदद की. दूसरी ओर, गिल ने अपना सर्वश्रेष्ठ आक्रामक रूप दिखाते हुए सिर्फ 56 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जो टेस्ट में उनका सबसे तेज अर्धशतक था और 74 गेंदों पर 58 रन बनाकर नाबाद रहे, क्योंकि भारत ने एक भी विकेट नहीं खोया, जो पूरी तरह से उनके पक्ष में जा रहा था. जायसवाल की पारी ऑफ-साइड स्ट्रोकप्ले पर हावी होने में एक मास्टरक्लास रही है.

भारतीय युवा बल्लेबाज़ यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. उन्होंने लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर शतक जड़कर इतिहास रच दिया है. जायसवाल यह कारनामा करने वाले पहले भारतीय ओपनिंग बल्लेबाज़ बन गए हैं, जिन्होंने इस मैदान पर टेस्ट शतक लगाया हो. जायसवाल 101 रन बनाकर आउट हुए हैं. हेडिंग्ले की पिच पर जहां भारतीय ओपनर लंबे समय से संघर्ष करते आए हैं, वहीं यशस्वी ने इसको तोड़ते हुए सधी हुई पारी खेली. उनके इस शतक से भारत की पहली पारी को मजबूती मिली और टीम ने इंग्लैंड पर दबाव बनाना शुरू किया.

THE MOMENTS YASHASVI JAISWAL HAS COMPLETED HIS HUNDRED IN ENGLAND. 🌟



- He has Test Hundreds in Australia, West Indies & England at 23 age..!!!! 🥶pic.twitter.com/nTki8NgkJj