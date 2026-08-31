WTC Points Table: लॉर्ड्स टेस्ट में जीत के साथ इंग्लैंड को हुआ एक पायदान का फायदा, पाकिस्तान की हालत खस्ता

WTC Updated Points Table After PAK vs ENG: इंग्लैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 194 रनों से हराया. इस जीत के साथ ही इंग्लैंड को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) की भी फायदा पहुंचा है. इंग्लैंड ने लीड्स के बाद लॉर्ड्स के मैदान पर लगातार दूसरे टेस्ट मैच में शानदार जीत दर्ज की. इसके साथ ही इंग्लिश टीम ने डब्ल्यूटीसी की प्वाइंट्स टेबल में एक पायदान की छलांग लगाई है. इंग्लैंड का जीत प्रतिशत अब 34.44 हो गया है और टीम टेबल में अब छठे नंबर पर पहुंच गई है. इंग्लैंड टीम की जीत से श्रीलंका का नुकसान हुआ है और वह सातवें नंबर पर खिसक गई है. वहीं, पाकिस्तान टेबल में सबसे निचले पायदान पर है और टीम का जीत प्रतिशत महज 16.67 रह गया है.

ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत बरकरार है और टीम का जीत प्रतिशत 80 है. वहीं, साउथ अफ्रीका 75 के जीत प्रतिशत के साथ डब्ल्यूटीसी प्वाइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर काबिज है. न्यूजीलैंड 72.22 के जीत प्रतिशत के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है. बांग्लादेश 55.56 जीत प्रतिशत के साथ चौथे स्थान पर बरकरार है. भारतीय टीम 51.52 के जीत प्रतिशत के साथ पांचवें नंबर पर है.

दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड का प्रदर्शन शानदार रहा. पहली पारी में 290 रन बनाने के बाद इंग्लिश गेंदबाजों ने पाकिस्तान की पूरी टीम को पहली इनिंग में सिर्फ 110 रनों पर समेटा. इसके बाद दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 208 रन बनाकर पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 389 रनों का लक्ष्य रखा.

हालांकि, ओली रॉबिन्सन, जोफ्रा आर्चर और जोश टंग की शानदार गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने दूसरी इनिंग में भी आसानी से घुटने टेक दिए और पूरी टीम 194 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. इस जीत के साथ इंग्लैंड ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त भी हासिल कर ली है. सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मुकाबला 9 सितंबर से बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट मैदान पर खेला जाना है.

