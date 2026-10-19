WPL 2027 Auction: किस पर लगेगी सबसे बड़ी बोली? 146 खिलाड़ियों की होगी नीलामी, इन खिलाड़ियों की बेस प्राइस सबसे अधिक

केरल के कोच्चि में 28 अक्टूबर को विमेंस प्रीमियर लीग के अगले सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी होगी. नीलामी में कुल 146 खिलाड़ी 27 खाली स्लॉट्स के लिए बोली का हिस्सा बनेंगे. यह नीलामी शाम 5:30 बजे ग्रैंड हयात होटल में शुरू होगी. इस पूल में 119 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं - जिनमें 22 'कैप्ड' और 97 'अनकैप्ड' खिलाड़ी हैं, जो 20 स्लॉट्स के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी. इंग्लैंड की सोफिया डंकले और ऑस्ट्रेलिया की सोफी मोलिनक्स इस सूची में सबसे ऊपर हैं, जिन्होंने 50 लाख रुपये की सबसे ऊंची बेस प्राइस के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. इनके बाद जी. कामलिनी, किरण नवगिरे, हीथर ग्राहम और जेस जोनासेन हैं, जिन्होंने अपना बेस प्राइस 40 लाख रुपये रखा है. इसके अलावा, 30 खिलाड़ियों ने 30 लाख रुपये के बेस प्राइस वाले ब्रैकेट में रजिस्ट्रेशन कराया है. विदेशी खिलाड़ियों के समूह में 27 खिलाड़ी शामिल हैं - जिनमें 14 'कैप्ड' और 13 'अनकैप्ड' हैं, जो बाकी बचे 7 स्लॉट्स के लिए दावेदारी पेश करेंगी. इस लिस्ट में एसोसिएट देशों की 6 खिलाड़ी भी शामिल हैं.

किसके पर्स में कितना पैसा

यूपी वॉरियर्स 3.65 करोड़ रुपये की सबसे बड़ी रकम (पर्स) के साथ नीलामी में उतरेगी और उन्हें 7 स्लॉट्स भरने हैं, जिनमें से 2 विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं.

मुंबई इंडियंस के पास भी 7 खाली स्लॉट्स हैं (जिनमें से 1 विदेशी खिलाड़ी के लिए है), लेकिन उनके पास सबसे कम, यानी 1 करोड़ रुपये का पर्स है.

मौजूदा चैंपियन और दो बार की विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास 5 स्लॉट्स (जिनमें 2 विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं) भरने के लिए 1.15 करोड़ रुपये हैं.

चार बार रनर-अप रही दिल्ली कैपिटल्स के पास 5 स्लॉट्स के लिए 1.1 करोड़ रुपये हैं, जिनमें से 1 स्लॉट विदेशी खिलाड़ी के लिए है.

गुजरात जायंट्स को सबसे कम, यानी 3 खिलाड़ियों को चुनना है, जिसके लिए उनके पास 1.25 करोड़ रुपये हैं. इसमें 1 विदेशी खिलाड़ी के लिए जगह है.

ऑक्शन पूल में किस देश के सबसे अधिक खिलाड़ी

ऑक्शन पूल में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी विदेशी उपस्थिति है. इसमें ग्रेस हैरिस, टायला व्लामिंक, टेस फ्लिंटॉफ, चार्ली नॉट, सामंथा बेट्स, मैटलान ब्राउन, मैडी पेना और मिली इलिंगवर्थ ने रजिस्ट्रेशन कराया है. इनके साथ सोफी, हीथर और जेस भी शामिल हैं, जो पहले भी WPL का हिस्सा रह चुकी हैं.

श्रीलंका की कप्तान चमारी अथापथु और युवा तेज़ गेंदबाज़ मिताली अयोद्या भी इस पूल में हैं. इनके अलावा दक्षिण अफ्रीका की चार खिलाड़ी - नोंकुलुलेको म्लाबा, एनेरी डर्कसेन, कायला रेनेके और क्लो ट्रायन - तथा आयरलैंड की सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर ओर्ला प्रेंडरगास्ट भी इसमें शामिल हैं.

एसोसिएट देशों की सूची में स्कॉटलैंड सबसे आगे है. इसमें बहनें सारा और कैथरीन ब्राइस के साथ-साथ डार्सी कार्टर और किर्स्टी गॉर्डन भी शामिल हैं. नीदरलैंड्स की कप्तान बैबेट डी लीड और यूएई की कप्तान ईशा ओज़ा के साथ यह सूची पूरी होती है.

डब्ल्यूपीएल का पांचवां संस्करण 14 जनवरी से 7 फरवरी 2027 तक आयोजित होगा, जिसके वेन्यू की घोषणा अभी बाकी है. यह टूर्नामेंट 2027 में होने वाली पहली आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक अहम तैयारी का मंच बनेगा. इस चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 14 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम और वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में किया जाएगा.

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