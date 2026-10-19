वसीम जाफर, सलिल अंकोला को पछाड़ कैसे रमेश पोवार ने सेलेक्शन कमेटी में बनाई जगह?

भारत के पूर्व स्पिनर रमेश पोवार को सोमवार को राष्ट्रीय पुरुष सीनियर चयन समिति में शामिल किया गया प्रज्ञान ओझा इस पैनल के चेयरमैन बने रहेंगे, जिन्होंने अजीत अगरकर की जगह ली है, जिनका कार्यकाल 4 अक्टूबर को खत्म हो गया था. बीसीसीआई ने बताया कि सीनियरिटी के आधार पर अंतरिम प्रमुख ओझा ही समिति की अध्यक्षता करेंगे. बाएं हाथ के पूर्व स्पिनर ओझा ने अपने पांच साल के करियर में 24 टेस्ट मैच खेले हैं.

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने एक बयान में कहा,"क्रिकेट सलाहकार समिति (CAC) - जिसमें भारत के पूर्व बल्लेबाज अशोक मल्होत्रा ​​और जतिन परांजपे शामिल हैं - ने सर्वसम्मति से पोवार की नियुक्ति की सिफारिश की."

48 वर्षीय पोवार ने अपने खेल करियर के दौरान भारत के लिए दो टेस्ट और 31 वनडे मैच खेले हैं. इसके बाद उन्होंने कोचिंग की भूमिकाएं निभाईं. वे भारतीय महिला टीम, मुंबई और गुजरात की टीमों के हेड कोच रहे हैं, और साथ ही बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं.

भारतीय महिला टीम के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, पोवार के मार्गदर्शन में टीम ने 2022 में एशिया कप का खिताब जीता और कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल हासिल किया. हालांकि उनका अंतरराष्ट्रीय करियर छोटा रहा, लेकिन एक बेहतरीन ऑफ-स्पिनर के रूप में पोवार मुंबई के लिए एक अहम खिलाड़ी रहे. उन्होंने 148 फर्स्ट-क्लास मैचों में 470 विकेट लिए.

वे निचले क्रम के एक उपयोगी बल्लेबाज भी थे, जिन्होंने 4245 रन बनाए, जिसमें सात शतक और 17 अर्धशतक शामिल हैं. न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, नए चयनकर्ता के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया 15 अक्टूबर को मुंबई में बीसीसीआई मुख्यालय में आयोजित की गई थी.

पोवार के अलावा, पूर्व भारतीय क्रिकेटर सलिल अंकोला, वसीम जाफर, जैकब मार्टिन और कॉनर विलियम्स भी इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे.

हालांकि, सीएसी (CAC) सदस्यों ने पोवार को चुना ताकि दक्षिण अफ्रीका में होने वाले 2027 के 50-ओवर वर्ल्ड कप तक नेतृत्व में निरंतरता बनी रहे. जाफर ने 2000 से 2008 के बीच भारत के लिए 31 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 34 की औसत से 1944 रन बनाए और पांच शतक जड़े. तो, अगर मुंबई के इस व्यक्ति को चुना जाता, तो वह चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में ओझा की जगह लेते.

BCCI ने चयन समिति के अध्यक्ष के तौर पर भारतीय क्रिकेट में शानदार योगदान देने के लिए अगरकर की तारीफ भी की. बोर्ड ने अपने बयान में कहा,"बीसीसीआई, पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अजीत अगरकर की प्रतिबद्धता, दृढ़ विश्वास और योगदान के लिए उनकी सराहना करता है."

सैकिया ने आगे कहा,"जुलाई 2023 में अपनी नियुक्ति के बाद से, अगरकर ने भारतीय क्रिकेट के एक अहम दौर में समिति का नेतृत्व किया. इस दौरान भारत ने तीन ICC ट्रॉफियां, दो एशिया कप खिताब और लगातार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते."

पुरुष चयन समिति: प्रज्ञान ओझा (अध्यक्ष), शिव सुंदर दास, आरपी सिंह, अजय रात्रा, रमेश पोवार.

(इनपुट- पीटीआई)

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