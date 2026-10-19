टाइगर श्रॉफ बोले- इस एक फैसले ने बचा ली मेरी जान, शिंदे से कहा- न धमकी मिली, न किसी से दुश्मनी

मुंबई में टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग ने फिल्म इंडस्ट्री से लेकर महाराष्ट्र सरकार तक को हिला दिया है. हमले के तुरंत बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने टाइगर से मुलाकात की, जहां अभिनेता ने कहा कि उन्हें पहले कभी कोई धमकी नहीं मिली और न ही उनकी किसी से दुश्मनी है. टाइगर ने डिप्टी CM शिंदे को इस हमले के पीछे की वजह से अनजान होने की बात भी कही है. सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने शिंदे को यह भी बताया कि वह फुटबॉल खेलने के बाद आम तौर पर फैंस के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन आज उन्होंने थकान की वजह से फोटो सेशन छोड़ दिया था. टाइगर ने कहा कि उनका यही फैसला उनके लिए लाइफ सेविंग साबित हुआ. पुलिस अब हमले की वजह और हमलावरों तक पहुंचने में जुटी है. घटना के बाद टाइगर और उनके घर की सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही है.

एक फैसला और बच गई जान

टाइगर ने शिंदे को बताया कि वीकेंड पर फुटबॉल खेलने के बाद वह अक्सर फैंस के साथ रुककर तस्वीरें खिंचवाते हैं. रविवार को भी यह उनका सामान्य रूटीन हो सकता था, लेकिन थकान के कारण उन्होंने फोटो सेशन छोड़ दिया और वहां नहीं रुके. टाइगर ने शिंदे से साफ कहा कि उनका यही फैसला उनके लिए लाइफ सेविंग साबित हुआ. कुछ ही समय बाद उनकी कार पर फायरिंग हुई. उपलब्ध रिपोर्ट्स के मुताबिक, टाइगर सीधे गोली लगने से बच गए, जबकि उनके ड्राइवर समेत अन्य लोग घायल हुए.



'मुझे कभी कोई धमकी नहीं मिली'

हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल इसके मकसद को लेकर है. सूत्रों के मुताबिक, टाइगर ने एकनाथ शिंदे से कहा कि उन्हें पहले कभी किसी तरह की धमकी नहीं मिली थी. उनकी किसी से पुरानी दुश्मनी भी नहीं है. ऐसे में टाइगर खुद नहीं जानते कि आखिर उन्हें निशाना क्यों बनाया गया. घटना के बाद शिंदे ने भी बताया कि टाइगर के परिवार ने किसी से झगड़ा या दुश्मनी नहीं होने की बात कही है. उन्होंने भरोसा दिया कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस परिवार के साथ है.

लॉरेंस-सलमान कनेक्शन से इनकार

सूत्रों के मुताबिक, बातचीत के दौरान टाइगर ने लॉरेंस बिश्नोई या सलमान खान से अपना किसी तरह का कनेक्शन होने से भी इनकार किया. यह बात इसलिए अहम है क्योंकि हमले के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया, जिसमें हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है. हालांकि मुंबई पुलिस ने इस दावे की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है. इसलिए फिलहाल इसे हमले के पीछे की स्थापित वजह नहीं माना जा सकता. इस वारदात की गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि टाइगर की BMW पर पांच राउंड फायर किए गए. रिपोर्ट के मुताबिक, टाइगर सीधे गोली लगने से बच गए, लेकिन उनके ड्राइवर फिरदौस और एक ऑटो रिक्शा चालक घायल हुए. शिंदे ने कहा कि टाइगर के दाहिने हाथ पर बारूद से जलने की चोट आई है.

आधी रात टाइगर के घर पहुंचे शिंदे

सनसनीखेज फायरिंग के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे देर रात टाइगर के घर पहुंचे. उन्होंने अभिनेता और उनके परिवार से बात की और सुरक्षा का भरोसा दिलाया. इसके बाद शिंदे ने बेहद सख्त संदेश देते हुए कहा कि मुंबई में गैंगवार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमले के पीछे मौजूद नेटवर्क की जड़ तक पुलिस पहुंचेगी. पुलिस कमिश्नर देवन भारती को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए भी कहा गया है. सूत्रों के मुताबिक, टाइगर के लिए निजी सुरक्षा गार्ड और उनके घर पर अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है. शिंदे भी कह चुके हैं कि जिन लोगों को जरूरत होगी, उनकी सुरक्षा की समीक्षा कर पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी. अब जांच का बड़ा सवाल यही है कि टाइगर को आखिर क्यों निशाना बनाया गया, जबकि उनके मुताबिक न उन्हें पहले कोई धमकी मिली थी और न ही किसी से उनकी दुश्मनी थी.

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