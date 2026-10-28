WPL 2027 Auction LIVE Updates: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2027 की मिनी नीलामी बुधवार को कोच्चि में होने जा रही है. इस नीलामी में कुल 146 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी, जिनमें भारत की विकेटकीपर-बल्लेबाज जी. कमलिनी, ऑलराउंडर स्नेह राणा, मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज तेजल हसबनीस, ऑस्ट्रेलिया की कप्तान सोफी मोलिन्यू, इंग्लैंड की सोफिया डंकले और ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्रेस हैरिस प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हैं. पांच टीमों - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस, यूपी वॉरियर्स, गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स को नीलामी के दौरान 27 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करना है, जिनमें से 20 जगहें भारतीय खिलाड़ियों के लिए आरक्षित हैं.