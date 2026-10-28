WPL 2027 Auction LIVE Updates: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2027 की मिनी नीलामी बुधवार को कोच्चि में होने जा रही है. इस नीलामी में कुल 146 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी, जिनमें भारत की विकेटकीपर-बल्लेबाज जी. कमलिनी, ऑलराउंडर स्नेह राणा, मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज तेजल हसबनीस, ऑस्ट्रेलिया की कप्तान सोफी मोलिन्यू, इंग्लैंड की सोफिया डंकले और ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्रेस हैरिस प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हैं. पांच टीमों - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस, यूपी वॉरियर्स, गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स को नीलामी के दौरान 27 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करना है, जिनमें से 20 जगहें भारतीय खिलाड़ियों के लिए आरक्षित हैं.
WPL Mini Auction 2027 Live: स्नेह राणा को यूपी वारियर्स ने खरीदा
स्नेह राणा को 30 लाख में यूपी वारियर्स ने खरीदा
WPL Mini Auction 2027 Live: सोफी को 1 करोड़ 10 लाख में यूपी वारियर ने खरीदा
सोफी को 1 करोड़ 10 लाख में यूपी वारियर ने खरीदा. WPL 2027 की नीलामी में ऑस्ट्रेलिया की स्टार ऑलराउंडर सोफी मोलिन्यू पर बड़ी बोली लगी. 50 लाख रुपये के बेस प्राइस के साथ नीलामी में उतरी मोलिन्यू को यूपी वॉरियर्स ने 1.1 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा. इसके साथ ही वह WPL 2027 ऑक्शन में 1 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं. यूपी वॉरियर्स ने अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पर भरोसा जताते हुए उन्हें अपने स्क्वॉड में शामिल किया.
WPL Mini Auction 2027 Live: जी कामलिनी को गुजरात जायंट्स ने खरीदा
जी कामलिनी को गुजरात जायंट्स ने 40 लाख रुपये में खरीदा है.
WPL Mini Auction 2027 Live: किरण नवगिरे 7 लाख में दिल्ली टीम में
किरण नवगिरे - 40 लाख बेस प्राइस - 7 लाख में दिल्ली टीम ने खरीदा
WPL Mini Auction 2027 Live: सोफिया डुंकली अनसोल्ड
सोफिया डुंकली 50 लाख की बेस प्राइस - अनसोल्ड रही
WPL Mini Auction 2027 Live: राघवी बीस्ट अनसोल्ड
राघवी बीस्ट 30 लाख बेस प्राइस के साथ आई लेकिन अनसोल्ड रही
WPL Mini Auction 2027 Live: मुंबई इंडियंस को भरने हैं 6 स्लॉट
महिला प्रीमियर लीग 2027 की नीलामी में मुंबई इंडियंस के सामने कम बजट में सही खिलाड़ियों को चुनने की चुनौती होगी. टीम के पास 90 लाख रुपये शेष हैं और उसे छह खिलाड़ियों को टीम में शामिल करना है. विदेशी खिलाड़ी के लिए कोई स्लॉट खाली नहीं होने के कारण फ्रेंचाइजी घरेलू स्तर की प्रतिभाओं पर दांव लगा सकती है.
WPL Mini Auction 2027 Live: नीलामी में 27 जगहें भरनी हैं
पांच टीमों - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स - के पास कुल 27 जगहें खाली हैं जिन्हें भरा जाना है. कुल 146 खिलाड़ियों में से आज केवल 27 को ही खरीदा जा सकता है.
WPL Mini Auction 2027 Live: विमेंस प्रीमियर लीग 2027 की नीलामी, नमस्कार और स्वागत है
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2027 ऑक्शन की लाइव कवरेज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है. आज हम कोच्चि में हैं, जहां कुछ ही देर में 146 खिलाड़ियों की बोली लगने वाली है. ऑक्शन से जुड़ी सभी लाइव अपडेट्स के लिए NDTV स्पोर्ट्स के साथ बने रहें.