WTC 2025 Points Table: इंग्लैंड की जीत से पॉइंट्स टेबल में हुआ उलटफेर, जानें अब भारत की क्या है स्थिति

World Test Championship Points Table Latest Update: न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड क्रिकेट टीम की बड़ी जीत के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में बदलाव हुआ है. हालांकि, इसका कुछ खास असर टीम इंडिया पर नहीं पड़ा है. भारतीय टीम अपने 15 मुकाबलों के बाद नौ जीत, पांच हार एवं एक ड्रा के साथ 61.110 पॉइंट्स प्रतिशत के साथ अंकतालिका में पहले स्थान पर काबिज है.

हालांकि, इंग्लैंड के खिलाफ मिली शिकस्त के बाद न्यूजीलैंड की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है. क्योंकि टीम इंडिया के खिलाफ 3-0 से मिली साहसिक जीत के बाद उसके फाइनल में पहुंचने की संभावनाएं बन रही थी, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में ही आठ विकेट से करारी शिकस्त झेलने के बाद उन्हें बड़ा झटका लगा है.

