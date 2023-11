शेन वॉटसन, गौतम गंभीर, इमरान ताहिर और इरफान पठान की भविष्यवाणी, यह टीम जीतेगी World Cup 2023 का खिताब

यह भी पढ़ें: World Cup Final 2023: चार चरणो में आयोजित होगी क्लोजिंग सेरेमनी, इन गानों पर झूमेगा पूरा देश, शो की टाइमिंग जान ले

वहीं, पूर्व दिग्गजों ने वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भविष्यवाणी की है. पूर्व दिग्गज इयान विशप, शेन वॉटसन, इरफान पठान, एरोन फिंच, इमरान ताहिर (Irfan Pathan Shane Watson Gautam Gambhir Imran Tahir) ने स्टार स्पोर्ट्स पर विश्व कप का खिताब कौन सी टीम जीतेगी, उसको लेकर भविष्यवाणी की है.

भारत-ऑस्ट्रेलिया में कौन सी टीम जीत सकती है वर्ल्ड कप का खिताब

इयान बिशप - भारत

शेन वॉटसन - भारत

गौतम गंभीर - भारत

इरफ़ान पठान - भारत

एरोन फिंच - भारत

इमरान ताहिर - भारत

भारत और ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड(AUSTRALIA VS INDIA HEAD TO HEAD IN ODI WORLD CUP)

दोनों टीमों के बीच वनडे (IND vs AUS Head to Head in ODI) में कुल 150 मैच हुए हैं जिसमें 57 मैच में भारत को जीत मिली है तो वहीं, 83 मैचों में ऑस्ट्रेलियाई टीम को जीत मिली है. इसके अलावा 10 मैच ऐसे रहे हैं जिसका कोई परिणाम नहीं निकला है. इसके अलावा दोनों टीमों के बीच कुल 13 मैच वर्ल्ड कप में हुए हैं जिसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम 8 मैच जीतने में सफल रही है तो वहीं भारत के केवल 5 मैचों में जीत मिली है. हालांकि इस बार के वर्ल्ड कप लीग राउंड में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था.