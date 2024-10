OMG what a shot is this...संजू सैमसम के इस खास शॉट को देख विश्व क्रिकेट चौंका, कमेंटटेर रवि शास्त्री का रिएक्शन वायरल- Video

Sanju Samson viral shot : खराब फॉर्म से गुजर रहे संजू सैमसन ने आखिककार कमाल करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे टी-20 में (IND vs BAN 3rd T20I) 40 गेंद पर धुआंधार शतक जमाया. सैमसन ने 47 गेंद पर 111 रनों की पारी खेली. सैमसन ने अपनी तूफानी पारी में 8 छक्के और 11 चौके लगाने में सफलता हासिल की. संजू की पारी ने फैन्स का दिल जीत लिया. बता दें कि मैच के दौरान अपनी बल्लेबाजी के दौरान सैमसन ने कई ऐसे शॉट मारे जिसे देखकर फैन्स हैरान रह गए. खासकर पारी के 8वें ओर में सैमसन ने जिस तरह से मुस्तफ़िज़ुर की गेंद पर शॉट मारा उसने दुनिया को चौंका कर रख दिया है.

फैन्स ही नहीं बल्कि कमेंट्री कर रहे रवि शास्त्री भी संजू के कमाल के शॉट को देखकर हैरान रह गए. कमेंट्री के दौरान शास्त्री ने शॉट को देखकर कहा, 'हे भगवान ये कैसा शॉट है. इसलिए ये खिलाड़ी इस फॉर्मेट में इतना खतरनाक है.'

दरअसल, 'फ़िज़' के नाम से विख्यात मुस्तफिजुर रहमान ने संजू को बैक ऑफ लेंथ गेंद फेंकी थी. जो आउटसाइड ऑफ थी. इस गेंद की लेंथ को भांप कर सैमसन ने बैकफुट पर जाकर एक्स्ट्रा कवर की ओर हवाई शॉट मारा जो सीधे छक्के के लिए चली गई. संजू ने जिस स्टाइल में इस शॉट को खेला उसे देखकर हर कई हैरान रह गया. वहीं, डगआउट में बैठे हार्दिक पंड्या और गौतम गंभीर ने भी ताली बजाकर इस बेहतरीन शॉट की अपने तरह से तारीफ की.

