Womens World Cup: जीत को तरसी पाकिस्तानी टीम, 6 मैचों के बाद भी नहीं खुला खाता, वर्ल्ड कप से हुई बाहर

Pakistan Eliminated From Womens World Cup: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान को 150 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा. पाकिस्तान का यह महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का छठा मुकाबला था और उसे अभी तक पहली जीत नहीं मिली है. इस हार के साथ ही पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गयी है.

  • पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम वनडे वर्ल्ड कप में अब तक बिना कोई मैच जीते सेमीफाइनल से बाहर हो गई है.
  • पाकिस्तान को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलंबो में हुए मैच में 150 रनों से हार का सामना करना पड़ा है.
  • पाकिस्तान को टूर्नामेंट में पहली जीत का इंतजार है. उसे 2 अंक बारिश से रद्द मैचों के कारण मिले है.
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Pakistan Eliminated From Womens World Cup: फातिमा सना की अगुवाई वाली पाकिस्तानी महिला टीम ने जारी वनडे वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है. मंगलवार को पाकिस्तान को कोलंबो में हुए विश्व कप के 22वें मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 150 रनों से हार का सामना करना पड़ा. पाकिस्तानी टीम का प्रदर्शन बाकी मैचों की तरह इस मैच में भी निराशाजनक रहा. टीम को अभी भी टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत का इंतजार है. अंक तालिका में पाकिस्तान के 2 अंक जरूर हैं, लेकिन यह दोनों उसे बारिश के कारण मुकाबला रद्द होने की वजह से मिले हैं. 

पाकिस्तान को पहली जीत का इंतजार

पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच से टूर्नामेंट की शुरुआत की थी. टीम को इस मैच में 7 विकेट से हार मिली  थी. इसके बाद उसे भारत ने 88 रनों से रौंदा था. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाक टीम ने 107 रनों की करारी हार झेलकर हार की हैट्रिक लगाई.

इसके बाद इंग्लैंड और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ उसके मुकाबले बारिश के कारण रद्द हुए. जबकि मंगलवार को उसे अफ्रीकी टीम ने 150 रनों रौंद दिया. पाकिस्तान का आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ है. 24 अक्टूबर को होने वाला यह मैच श्रीलंका के लिए काफी अहम है. देखना दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तान इस मैच में भी जीत दर्ज करती है या फिर बिना कोई मैच जीते ही घर लौटती है. 

पाकिस्तान को मिली चौथी हार

कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच मंगलवार को खेला गया मैच बारिश से प्रभावित रहा. दक्षिण अफ्रीका ने डकवर्थ लुईस नियम के तहत पाकिस्तान को 150 रन से हरा दिया.

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था. बारिश की वजह से पहले मैच 40-40 ओवर का निश्चित हुआ था. दक्षिण अफ्रीका ने 40 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 312 रन बनाए थे.

दक्षिण अफ्रीका को पहला झटका 5 के स्कोर पर तंजीम ब्रिट्स के रूप में लगा. इसके बाद कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट और सुने लुस ने दूसरे विकेट के लिए 118 रन की मजबूत साझेदारी की. लुस 59 गेंद पर 61 रन बनाकर आउट हुई. चौथे विकेट के लिए वोल्वार्ड्ट ने मारिजेन कैप के साथ 64 रन की साझेदारी की. 

वोल्वार्ड्ट चौथे विकेट के रूप में 82 गेंद पर 2 छक्के और 10 चौकों की मदद से 90 रन बनाकर आउट हुईं. मारिजेन कैप 43 गेंद पर 3 छक्के और 6 चौकों की मदद से 68 रन बनाकर नाबाद रहीं. नादिने डे क्लार्क ने 16 गेंद पर 41 रन की पारी खेली. इन 4 पारियों के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने 9 विकेट पर 312 रन बनाए थे.

Cricket, Pakistan Women, ICC Women's ODI World Cup 2025
