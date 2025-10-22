अपने पीछे इतने करोड़ की संपत्ति छोड़कर गए हैं असरानी, करते थे फिल्मों, टीवी शोज और विज्ञापनों से कमाई

मशहूर बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक गोवर्धन असरानी का 20 अक्टूबर, 2025 को 84 साल की उम्र में निधन हो गया. इस दिग्गज हास्य अभिनेता ने मुंबई के जुहू स्थित आरोग्य निधि अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद अंतिम सांस ली. दीवाली के दिन उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री और लाखों फैंस के बीच शोक का माहौल है. उनके परिवार ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट के जरिए इस खबर की पुष्टि की, जिसमें उन्हें "हर चेहरे पर मुस्कान लाने वाला इंसान" बताया.

1 जनवरी, 1941 को राजस्थान के जयपुर में जन्मे असरानी एक साधारण सिंधी परिवार से थे. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो में आवाज कलाकार के रूप में की, लेकिन बाद में अभिनय के लिए मुंबई आ गए. फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी की सलाह पर उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) में दाखिला लिया और 1966 में ग्रेजुएशन किया. 1971 में फिल्म 'गुड्डी' से उन्हें पहचान मिली, जिसने उनके शानदार करियर की शुरुआत की.

असरानी की पत्नी, अभिनेत्री मंजू असरानी, अब उनके परिवार में हैं. खबरों के मुताबिक, उनकी संपत्ति 40 से 45 करोड़ रुपये के बीच थी, जो उन्होंने फिल्मों, टीवी शो, विज्ञापनों और अन्य प्रदर्शनों से कमाई. उनके पास मुंबई में एक घर भी था. असरानी ने हिंदी, गुजराती और दक्षिण भारतीय सिनेमा में 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. उनकी कॉमिक टाइमिंग और अनोखे हाव-भाव ने उन्हें दर्शकों का चहेता बनाया.

'शोले', 'चुपके चुपके', 'गोलमाल', 'अभिमान' और 'बावर्ची' जैसी फिल्मों में उनकी यादगार भूमिकाएं आज भी लोगों के दिलों में बसी हैं. फिल्मों के अलावा, उन्होंने टीवी और थिएटर में भी काम किया. बाद के वर्षों में स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद वे विशेष भूमिकाओं में सक्रिय रहे. असरानी की हंसी, उनके मशहूर डायलॉग और दिल छूने वाले अभिनय हमेशा प्रशंसकों के बीच जीवित रहेंगे.