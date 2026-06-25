Women T20 World Cup: बांग्लादेश के खिलाफ जीत भी भारत को नहीं दिलाएगी सेमीफाइनल का टिकट, ऐसा है समीकरण

हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी जब गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन में होगी तो उसकी नजरें जीत के साथ सेमीफाइनल की अपनी राह आसान करने की होगी. बुधवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ 38 रनों की जीत के साथ इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है. इंग्लैंड ग्रुप बी में हैं, जबकि ग्रुप से अभी किसी टीम को टिकट नहीं मिला है. ऑस्ट्रेलियाई इस ग्रुप में अंक तालिका में टॉप पर है. जबकि टीम इंडिया दूसरे स्थान पर है. भारत का रन रेट दक्षिण अफ्रीका से बेहतर है. हालांकि, अफ्रीकी टीम को अभी नीदरलैंड्स और बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम का सामना करना है. जबकि भारत, बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया टीम से भिड़ेगी. भारत को उम्मीद करनी होगी कि दक्षिण अफ्रीका कम से कम अपना एक मैच हार जाए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला नॉकआउट हो जाएगा.
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