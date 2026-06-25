विज्ञापन
विशेष लिंक

Women T20 World Cup: बांग्लादेश के खिलाफ जीत भी भारत को नहीं दिलाएगी सेमीफाइनल का टिकट, ऐसा है समीकरण

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए से पाकिस्तान और नीदरलैंड्स सेमीफाइनल की रेस से एलिमिनेट हो चुके हैं. जबकि ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच दो स्थानों को लेकर जंग है.

Read Time: 1 min
trusted source trusted source
Share
Women T20 World Cup: बांग्लादेश के खिलाफ जीत भी भारत को नहीं दिलाएगी सेमीफाइनल का टिकट, ऐसा है समीकरण
Womens T20 World Cup India Semi Final Scenario

हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी जब गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन में होगी तो उसकी नजरें जीत के साथ सेमीफाइनल की अपनी राह आसान करने की होगी. बुधवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ 38 रनों की जीत के साथ इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है. इंग्लैंड ग्रुप बी में हैं, जबकि ग्रुप से अभी किसी टीम को टिकट नहीं मिला है. ऑस्ट्रेलियाई इस ग्रुप में अंक तालिका में टॉप पर है. जबकि टीम इंडिया दूसरे स्थान पर है. भारत का रन रेट दक्षिण अफ्रीका से बेहतर है. हालांकि, अफ्रीकी टीम को अभी नीदरलैंड्स और बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम का सामना करना है. जबकि भारत, बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया टीम से भिड़ेगी. भारत को उम्मीद करनी होगी कि दक्षिण अफ्रीका कम से कम अपना एक मैच हार जाए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला नॉकआउट हो जाएगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Women, Australia Women, South Africa Women, ICC Women's T20 World Cup 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com