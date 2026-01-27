विज्ञापन
एप्लीकेशन प्रोसेस पर काम कर रहा है ICC, बांग्लादेश पत्रकारों को एक्रेडिटेशन के लिए फिर से करना होगा अप्लाई

ICC on Media Accreditation for Bangladesh Journalists: लगभग 80-90 बांग्लादेशी पत्रकारों ने मीडिया एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई किया था

ICC on Media Accreditation for Bangladesh Journalists

ICC on Media Accreditation for Bangladesh Journalists: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को कवर करने की इच्छा रखने वाले बांग्लादेशी पत्रकारों के लिए मीडिया एक्रेडिटेशन प्रोसेस पर फिर से काम कर रही है, क्योंकि पड़ोसी देश में सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए उसकी नेशनल टीम ने टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है. ICC एप्लीकेशन प्रोसेस में बदलाव कर रहा है, जबकि कुछ बांग्लादेशी पत्रकारों ने दावा किया कि उनके एक्रेडिटेशन रिक्वेस्ट को वर्ल्ड बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया है.

ICC सूत्रों ने PTI को बताया, "प्रोसेस में बदलाव किया जा रहा है क्योंकि रिक्वेस्ट की संख्या और शेड्यूल में बदलाव हुआ है. एक्रेडिटेशन लिस्ट उसी हिसाब से तैयार की जा रही हैं." लगभग 80-90 बांग्लादेशी पत्रकारों ने मीडिया एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई किया था और सूत्रों ने कहा कि, भले ही उनकी टीम ICC इवेंट में हिस्सा ले रही होती फिर भी सभी रिक्वेस्ट को पूरा नहीं किया जा सकता था.

सूत्रों ने आगे कहा, "अगर आप कंट्री कोटा के हिसाब से देखें, तो आप संख्या 40 से ज़्यादा नहीं कर सकते. ICC होम बोर्ड की सिफारिशों के हिसाब से चलता है और उसी के अनुसार एप्लीकेशन पर फैसला लेता है." ढाका में, BCB मीडिया के अमजद हुसैन ने कहा कि उन्होंने इस मामले को ICC के सामने उठाया है.

हुसैन ने ढाका में पत्रकारों से कहा, "यह फैसला कल ही आया है और हमने डिटेल्स जानने की कोशिश की है. स्पष्टीकरण मांगा गया है. यह एक अंदरूनी और गोपनीय मामला है, लेकिन संक्षेप में कहें तो - हम जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों किया गया."

पता चला है कि बांग्लादेश मीडिया के सदस्यों को एक्रेडिटेशन के लिए फिर से अप्लाई करना होगा और उनके एप्लीकेशन का मूल्यांकन केस-दर-केस आधार पर किया जाएगा. एक सीनियर बांग्लादेशी पत्रकार ने कहा, "मैंने 8 से 9 ICC वर्ल्ड कप कवर किए हैं. यह पहली बार था जब मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ. हम फिर से अप्लाई करने से पहले BCB से स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं."

ICC के मूल्यांकन के अनुसार, बांग्लादेश क्रिकेट टीम को भारत में सुरक्षा का कोई खतरा नहीं था, लेकिन देश के क्रिकेट बोर्ड ने फिर भी देश की यात्रा न करने का फैसला किया. इसके बाद, ICC ने 7 फरवरी से शुरू होने वाले टूर्नामेंट के लिए बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया.

