सचिन आउट, कप्तान बना यह दिग्गज, Wisden ने चुनी भारत-साउथ अफ्रीका को मिलाकर ऑल टाइम टेस्ट प्लेइंग XI

Wisden's combined all-time India-South Africa Test XI : विजडन ने भारत और साउथ अफ्रीका को मिलाकर ऑल टाइम टेस्ट प्लेइंग इलेवन का चुनाव किया है. चौंकाते हुए विजडन ने अपनी सर्वकालिक भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट XI सचिन तेंदुलकर को जगह नहीं दी है जिसने फैन्स को चौंका दिय़ा है. विजयन ने भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट XI में ओपनर के तौर पर वीरेंद्र सहवाग और डीन एल्गर का चुनाव किया है. वहीं, नंबर 3 पर विजडन ने हाशिम अमला को टीम में शामिल किया है. इसके अलावा नंबर 4 पर जैक कैलिस को जगह दी है. बता दें कि टेस्ट में सचिन नंबर 4 पर बैटिंग करते थे लेकिन कैलिस ने यहां सचिन को पछाड़ते हुए अपनी जगह बनाई है.

इसके अलावा विजडन ने नंबर 5 पर विराट कोहली को जगह दी है. कोहली को इस खास टेस्ट टीम का कप्तान भी बनाया गया है. इसके बाद नंबर 6 पर विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर विजडन की पसंद एबी डिविलियर्स बने हैं, ऑलराउंडर के तौर पर सर्वकालिक भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट XI में रविंद्र जडेजा का चुनाव किया गया है. वहीं, स्पिनर के तौर पर अनिल कुंबले का चुनाव किया गया है. विजडन ने तेज गेंदबाज के तौर पर डेल स्टेन, जसप्रीत बुमराह और एलन डोनाल्ड का चुनाव किया गया है.

Wisden की ऑल टाइम भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट प्लेइंग XI

वीरेंद्र सहवाग, डीन एल्गर, हाशिम अमला, जैक कैलिस, विराट कोहली (कप्तान), एबी डिविलियर्स, रविंद्र जडेजा, अनील कुंबले, डेल स्टेन, जसप्रीत बुमराह, एलन डोनाल्ड

जानें क्यों पीछे रह गए मास्टर

जैक कैलिस का ऑलराउंडर होना एक खास वजह है वहीं, कैलिस का टेस्ट में औसत भी अच्छा है. घरेलू मैदान पर उनका औसत 81 तक पहुंच जाता है, लेकिन कैलिस का भारत में भी औसत 58 का रहा जो एक अद्भुत रिकॉर्ड, वहीं, सचिन तेंदुलकर गेंदबाज के तौर पर उतने प्रभावी नहीं रहे हैं. कैलिस ने टेस्ट में 55.37 के औसत के साथ रन बनाए हैं. भारत के खिलाफ कैलिस ने 18 मैच खेलकर 1734 रन बनाए हैं जिसमें उनका औसत 69.36 का है. वहीं, कैलिस ने भारत के खिलाफ टेस्ट में 22 विकेट हासिल किए हैं.