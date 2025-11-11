विज्ञापन
विशेष लिंक

सचिन आउट, कप्तान बना यह दिग्गज, Wisden ने चुनी भारत-साउथ अफ्रीका को मिलाकर ऑल टाइम टेस्ट प्लेइंग XI

No room for Sachin in India-South Africa Test XI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज जल्द होने वाला है. 14 नवंबर को सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा. उससे पहले विजडन ने भारत-साउथ अफ्रीका को मिलाकर ऑल टाइम टेस्ट प्लेइंग इलेवन का चुनाव किया है.

Read Time: 2 mins
Share
सचिन आउट, कप्तान बना यह दिग्गज, Wisden ने चुनी भारत-साउथ अफ्रीका को मिलाकर ऑल टाइम टेस्ट प्लेइंग XI
IND vs SA Test Playing XI: विजडन ने चुनी भारत-साउथ अफ्रीका प्लेइंग इलेवन
  • विजडन ने भारत और साउथ अफ्रीका की सर्वकालिक टेस्ट टीम में सचिन तेंदुलकर को जगह नहीं दी है
  • भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट XI में विराट कोहली को कप्तान और नंबर पांच के बल्लेबाज के रूप में चुना गया है
  • टीम में ओपनिंग के लिए वीरेंद्र सहवाग और डीन एल्गर को शामिल किया गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Wisden's combined all-time India-South Africa Test XI :  विजडन ने भारत और साउथ अफ्रीका को मिलाकर ऑल टाइम टेस्ट प्लेइंग इलेवन का चुनाव किया है. चौंकाते हुए विजडन ने अपनी   सर्वकालिक भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट XI  सचिन तेंदुलकर को जगह नहीं दी है जिसने फैन्स को चौंका दिय़ा है. विजयन ने भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट XI में ओपनर के तौर पर वीरेंद्र सहवाग और डीन एल्गर का चुनाव किया है. वहीं, नंबर 3 पर विजडन ने हाशिम अमला को टीम में शामिल किया है. इसके अलावा नंबर 4 पर जैक कैलिस को जगह दी है. बता दें कि टेस्ट में सचिन नंबर 4 पर बैटिंग करते थे लेकिन कैलिस ने यहां सचिन को पछाड़ते हुए अपनी जगह बनाई है. 

Latest and Breaking News on NDTV

इसके अलावा विजडन ने नंबर 5 पर विराट कोहली को जगह दी है. कोहली को इस खास टेस्ट टीम का कप्तान भी बनाया गया है. इसके बाद नंबर 6 पर विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर विजडन  की पसंद एबी डिविलियर्स बने हैं, ऑलराउंडर के तौर पर सर्वकालिक भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट XI में रविंद्र जडेजा का चुनाव किया गया है. वहीं, स्पिनर के तौर पर अनिल कुंबले का चुनाव किया गया है. विजडन ने तेज गेंदबाज के तौर पर डेल स्टेन,  जसप्रीत बुमराह और एलन डोनाल्ड  का चुनाव किया गया है. 

Wisden की ऑल टाइम भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट प्लेइंग XI

वीरेंद्र सहवाग, डीन एल्गर, हाशिम अमला, जैक कैलिस, विराट कोहली (कप्तान), एबी डिविलियर्स, रविंद्र जडेजा, अनील कुंबले, डेल स्टेन, जसप्रीत बुमराह, एलन डोनाल्ड 

जानें क्यों पीछे रह गए मास्टर

जैक कैलिस का ऑलराउंडर होना एक खास वजह है वहीं, कैलिस का टेस्ट में औसत भी अच्छा है. घरेलू मैदान पर उनका औसत 81 तक पहुंच जाता है, लेकिन कैलिस का भारत में भी औसत 58 का रहा जो एक अद्भुत रिकॉर्ड, वहीं,  सचिन तेंदुलकर गेंदबाज के तौर पर उतने प्रभावी नहीं रहे हैं. कैलिस ने टेस्ट में 55.37 के औसत के साथ रन बनाए हैं. भारत के खिलाफ कैलिस ने 18 मैच खेलकर 1734 रन बनाए हैं जिसमें उनका औसत 69.36 का है.  वहीं, कैलिस ने भारत के खिलाफ टेस्ट में 22 विकेट हासिल किए हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, South Africa, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now