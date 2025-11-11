तह तक जाएंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं, दिल्ली ब्लास्ट की साजिश रचनेवालों को पीएम मोदी की साफ-साफ चेतावनी

भूटान यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हुए भयावह कार ब्लास्ट पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस आतंकी साजिश के जिम्मेदार लोगों को हर हाल में न्याय के कटघरे में लाया जाएगा. दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र करते हुए कहा, "आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं. कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया. मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं. आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है.

पीएम मोदी ने कहा कि मैं कल रातभर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था. विचार विमर्श चलता रहा. जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे. हमारी एजेंसियां इस साजिश की तह तक जाएगी. इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा. इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी में कहा, "ALL THOSE RESPONSIBLE WILL BE BROUGHT TO JUSTICE" (सभी जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा)"



पीएम मोदी ने भूटान का जिक्र करते हुए कहा, "आज का दिन भूटान के लिए, भूटान के राज परिवार के लिए और विश्व शांति में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए बहुत अहम है. सदियों से भारत और भूटान का बहुत ही गहन आत्मीय और सांस्कृतिक नाता है और इसलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर शामिल होना भारत का और मेरा कमिटमेंट था."