द हंड्रेड या ILT20 से पहले इस विदेशी लीग में खेलते नजर आ सकते हैं रविंच्रदन अश्विन, कभी सचिन तेंदुलकर को मिला था ऑफर

Ravichandran Ashwin in Big Bash League: एक रिपोर्ट में दावा है कि अश्विन सबसे पहले बिग बैश लीग में खेलते हुए नजर आ सकते हैं.

  • रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से संन्यास के बाद विदेशी लीग में खेलने की संभावना को स्वीकार किया है.
  • क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग और अश्विन के बीच बिग बैश लीग में खेलने को लेकर बातचीत जारी है.
  • अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि अश्विन कितने मैच खेलेंगे और किस टीम के लिए बिग बैश लीग में खेलेंगे.
Will Ravichandran Ashwin Play in Big Bash League?: रविचंद्रन अश्विन ने जब से आईपीएल से पहले संन्यास का ऐलान किया है, तभी से इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि वह किसी विदेशी लीग में खेलते हुए दिख सकते हैं. अश्विन ने भी इसको लेकर कंफर्म किया है. बीते दिनों ही खबर आई थी कि अश्विन  ILT20 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं. इसके साथ ही द हंड्रेड को लेकर भी उनकी बातचीत जारी है. वहीं अब एक रिपोर्ट में दावा है कि अश्विन सबसे पहले बिग बैश लीग में खेलते हुए नजर आ सकते हैं. 

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी लीग में खेलने को इच्छुक अश्विन के लिए बिग बैश लीग पहला पड़ाव बन सकता है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग और अश्विन की बातचीत जारी है और अश्विन के खेलने की संभावना के बारे में बातचीत कर रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, चर्चा तब शुरू हुई जब ग्रीनबर्ग ने पिछले सप्ताह आईपीएल से संन्यास की घोषणा करते ही स्टार भारतीय स्पिनर से संपर्क किया था. 

दावा है कि फिलहाल गेंद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पाले में है कि वह किस तरह से यह डील करते हैं. अभी यह तय नहीं हुआ है कि अश्विन कितने मैच खेलेंगे और किस टीम के लिए खेलेंगे. हालांकि कुछ सूत्रों का मानना ​​है कि अगर अश्विन खेलेंगे तो वह मेलबर्न के लिए खेलते हुए दिख सकते हैं. 

ग्रीनबर्ग ने खुलासा किया है कि उन्होंने अश्विन को कॉल किया है और साथ ही एक संभावित सौदे पर काम चल रहा है. ग्रीनबर्ग ने कहा,"बीबीएल के लिए अश्विन की साख वाले किसी व्यक्ति को यहां लाना कई स्तरों पर बहुत अच्छा होगा. वह एक चैंपियन क्रिकेटर है जो बिग बैश और हमारे क्रिकेट समर में बहुत कुछ लाएगा."

यदि यह अश्विन के लिए काम करता है, तो यह भविष्य के लिए भारतीय क्रिकेटरों के लिए एक दरवाजा खोल देगा. जिससे भारतीय खिलाड़ी आईपीएल पूरा होने पर इस तरह की विदेशी लीगों में खेलने पर विचार कर सकते हैं. 

अगर अश्विन बीबीएल में खेलते हैं तो वह पहले भारतीय क्रिकेटर होंगे. उनसे पहले उनमुक्त चंद खेले हैं, लेकिन वह अमेरिका में बसने के बाद बीबीएल में खेले थे. अश्विन से पहले ऑस्ट्रेलियाई लीग में खेलने के लिए कभी सचिन तेंदुलकर से संपर्क किया गया था. सिडनी थंडर ने कथित तौर पर सचिन से संपर्क किया था, लेकिन यह डील नहीं हो पाई. साल 2020 में युवराज लीग में खेलना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

Ravichandran Ashwin, India, Cricket
