'क्या अब यह दूसरों के लिए भी...', अश्विन के आईपीएल से संन्यास के बाद चोपड़ा ने उठाया यह बड़ा सवाल

एक दिन पहले ही आईपीएल से संन्यास लेने वाले महान स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के फैसले पर भारतीय क्रिकेट गलियारे में एक अलग ही ऊर्जा है. यह साफ हो चुका है कि अश्विन के इस फैसले की वजह विदेशी लीग में खेलना है. और वह इंग्लैंड में 'द हंड्रेड' फॉर्मेट में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन सकते है. इसी को लेकर चोपड़ा ने सवाल खड़ा किया है. चोपड़ा ने कहा है कि क्या अब दूसरे भारतीय क्रिकेटर भी अन्य टी20 लीग खेल सकेंगे?

'अश्विन हर लीग के लिए चुन लिए जाएंगे'

आकाश ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से संन्यास के बाद कहा कि वह दुनिया भर की विभिन्न लीगों में खेलेंगे. वह एक नई राह बना रहे हैं. उनके इस कदम से क्या अन्य भारतीय क्रिकेटरों के दुनिया की दूसरी क्रिकेट लीगों में खेलने का रास्ता खुल सकता है?' उन्होंने कहा, 'अश्विन का आईपीएल करियर शानदार रहा है. और वह जिस लीग में खेलना चाहेंगे, उन्हें चुन लिया जाएगा और वह बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे.'



अब यह देखना रुचिकर होगा कि...

पूर्व क्रिकेटर ने कहा, 'आईपीएल की नवीनता और आकर्षण को बनाए रखने के लिए बीसीसीआई ने यह नियम बनाया है कि भारतीय क्रिकेटरों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लेना पड़ेगा'. बहरहाल, अश्विन के संन्यास के फैसले के बाद यह देखना बहुत ही रुचिकर होगा कि इसका भारतीय क्रिकेट पर क्या असर पड़ेगा? लेकिन इस फैसले से उन उम्रदराज क्रिकेटरों की आंखों में सपना जरूर पल गया है, जो घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बावजूद न तो टीम इंडिया की दावेदारी से तो मीलों दूर हो ही जाते हैं, तो वहीं आईपीएल की कोई फ्रेंचाइजी टीम भी उनके नामों पर दांव नहीं ही लगा

ये भारतीय भी खेल चुके हैं विदेशी लीग में

आर अश्विन के आईपीएल से संन्यास लेने के बाद ही यह चर्चा चली कि वह अगले साल 'द हंड्रेड' में खेलते हुए नजर आ सकते हैं. अंबाती रायडू सीपीएल और दिनेश कार्तिक साउथ अफ्रीका20 लीग में खेल चुके हैं. आईपीएल में अश्विन 2008 से 2025 के बीच चेन्नई सुपर किंग्स, राइजिंग पुणे सुपर जाइंट्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा रहे हैं. पंजाब किंग्स के वह कप्तान भी रहे हैं. 220 आईपीएल मैचों की 98 पारियों में 833 रन बनाने वाले अश्विन ने 187 विकेट लिए हैं. आईपीएल इतिहास के वह पांचवें सफलतम गेंदबाज हैं.

