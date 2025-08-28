विज्ञापन

PGCIL 2025 में 1543 पदों के लिए आवेदन हुआ शुरू, यहां जानिए Eligibility और Selection process

कुल 1543 पद हैं, जिसमें से फिल्ड इंजीनियर (इवेक्ट्रिकल) के 532, फिल्ड इंजीनियर (सिविल) 198, फील्ड सुपरवाइजर (इलेक्ट्रिकल) 535, फील्ड सुपरवाइजर (सिविल) के 193 तथा फील्ड सुपरवाइजर (इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन) के 85 पद शामिल हैं. 

job News : बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है. अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन पर जाएं. 

PGCIL 2025 : पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 2025 के लिए 1543 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती के तहत पीजीसीआईएल फिल्ड इंजिनियर और फील्ड इंजीनियर के पदों को भरेगा. इस पद के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार पावर ग्रिड की आधिकारिक वेबसाइट powergrid.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

भर्ती डिटेल्स

आयु सीमा 

इस भर्ती के लिए आवेदनकर्ता की अधिकतम उम्र 29 साल होनी चाहिए 17 सितंबर 2025 तक (आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट दी जाएगी).

शैक्षणिक योग्यता

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास रिलेटेड फील्ड में डिप्लोमा या बी.टेक की डिग्री होनी जरूरी है. 

परीक्षा पैटर्न

फील्ड इंजीनियर के पदों के लिए चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा. जबकि फिल्ड सुपरवाइजर के लिए केवल लिखित परीक्षा होगी. लिखित परीक्षा में कुल 75 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें 50 प्रश्न टेक्निकल और 25 सामान्य एप्टीट्यूड से होंगे. 

बता दें कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और इस परीक्षा के लिए समय 1 घंटा होगा. 

आवेदन शुल्क

इस पद के लिए आवेदन शुल्क की बात करें तो 400 रुपये फील्ड इंजीनियर के लिए और फील्ड सुपरवाइजर के लिए 300 रुपये देने होंगे. वहीं, एससी, एसटी, दिव्यांग और एक्स-सर्विसमैन अभ्यर्थियों के लिए नि:शुल्क है. 

बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है. अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन पर जाएं. 
 

नोटिफिकेशन लिंक

