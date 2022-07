Wi vs ind 1st ODI: चोटिल रवींद्र जडेजा शुरुआती दोनों मैचों से हुए बाहर, इस शख्स को बनाया बीसीसीआई ने उपकप्तान

Wi vs Ind 1st ODI: रवींद्र जडेजा के दो मैचों से बाहर होने ने उनके चाहने वालों को चिंतित कर दिया है

विंडीज के खिलाफ आज शुक्रवार से शुरू हुई तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में जहां मेजबान विंडीज टीम के लिए जेसन होल्डर (Jason Holder) का कोविड-19 से संक्रमित होना निराशा की खबर लेकर आया, तो वहीं भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja is ruled out of first 2 matches) का पहले वनडे मैच में न खेलना उनके चाहने वालों को निराश कर गया. घुटने की चोट के कारण रवींद्र जडेजा विंडीज के खिलाफ शुरुआती दो मैचों से बाहर हो गए हैं. कुछ महीने पहले ही चोटिल होने के कारण बीच आईपीएल से ही हटने वाले रवींद्र जडेजा फिट होकर हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में वापस लौटे थे और उनका प्रदर्शन खासा अच्छा रहा था. खेले गए टेस्ट मैच में भी जडेजा ने शतक जड़ा था, तो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीत के निर्णायक मैच में बेहतरीन कैच को लेकर भी जडेजा सुर्खियों में छाए रहे थे. लेकिन अब जडेजा के चोटिल होकर विंडीज के खिलाफ शुरुआती दोनों वनडे से बाहर होने के बाद फैंस खासे दुखी हैं और सोशल मीडिया पर निराशा का इजहार कर रहे हैं