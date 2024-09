IND vs BAN: ऐसा क्यों किया?, शाकिब अल हसन ने बल्लेबाजी के दौरान किया कुछ अनोखा, मुंह से धागा चबाते दिखे

Shakib Al Hasan: चेन्नई टेस्ट मैच (IND vs BAN 1st Test) में बांग्लादेशी पारी के दौरान शाकिब अल हसन ने कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा हो रही है. दरअसल, पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश की टीम पहली पारी के दौरान केवल 149 रन ही बना सकी थी. शाकिब ने बांग्लादेश की पहली पारी के दौरान 32 रन की पारी खेली. बता दें कि जब शाकिब बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्होंने अपने मुंह से धागा बांध रहा था. जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. जिसकी चर्चा होने लगी.

वहीं, अब आकाश चोपड़ा ने इस बारे में बात की और उन्होंने इसके पीछे का कारण बताया है. अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टा पर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने एक पोस्ट शेयर किया औऱ शाकिब से इस अजीब टोटके को लेकर बात की. पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने शाकिब को लेकर कहा, "शाकिब अपने सिर को मिड ऑन की ओर रखने की कोशिश में ऐसा कर रहे हैं. दरअसल, उन्हें किसी ने बताया होगा कि आपका सिर स्थिर नहीं रह रहा है. जिससे आपकी बल्लेबाजी प्रभावित हो रही है. इस समस्या को दूर करने के लिए शाकिब ने धागा बांध रखा है और वो जब बल्लेबाजी के लिए तैयार होते हैं तो अपने सिर को बाईं और मोड़ने की कोशिश करते हैं."

पूर्व भारतीय दिग्गज ने कहा, "धागा उन्होंने इसलिए लगाया कि यदि उनका सिर दूसरी ओर जा रहा है तो उन्हें एहसास दिलाए कि आपका सिर गलत दिशा में जा रहा है. ऐसे में जब शाकिब बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्होंने काले रंग धागा मुंह से दबाकर लगाए हुए थे. "

इसके अलावा दिनेश कार्तिक ने भी शाकिब के इस एक्ट को लेकर जियो सिनेमा पर बात की और कहा, "शाकिब ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे वो अपने हेलमेट को सीधा रख सकें."

Bizarre tactic by Shakib, chews something in mouth while batting in Chennai Test pic.twitter.com/Eq3lz6TA4m