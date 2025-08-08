तीन टेस्ट मैच ही क्यों खेले बुमराह?, स्ट्रेंथ कोच ने बताया तेज गेंदबाजों के साथ क्या होती है चुनौतियां

Jasprit Bumrah Fast Bowlers Fitness Issues: भारतीय तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह, जो तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और घातक गेंदबाज़ों में गिने जाते हैं, एक बार फिर चर्चाओं में हैं. इस बार वजह है इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई टेस्ट सीरीज़ के आखिरी मुकाबले में उनका नहीं खेलना. उनकी गैरमौजूदगी में इस सीरीज में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की 1113वीं गेंद सबसे ज़्यादा चर्चा में रही जो 143 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई यह गेंद, सिराज की पांचवीं सबसे तेज गेंद थी, जिसने इंग्लैंड के बल्लेबाज गस एटकिंसन के स्टंप्स उखाड़ दिए. भारत ने वो मैच छह रन से जीत लिया और सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुई.

इसके बाद सोशल मीडिया पर यह बहस शुरू हो गई की क्या जब सीरीज दांव पर हो, तो क्या टीम के सबसे अनुभवी गेंदबाज को बाहर बैठना चाहिए? इसको लेकर सुनील गावस्कर की तीखी टिप्पणी सामनेो आई थी. बिना किसी का नाम लिए, पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने कहा, "जब आप देश के लिए खेलते हैं, तो दर्द और थकान को नजरअंदाज करना पड़ता है. सीमाओं पर यही होता है." कई लोगों ने इसे बुमराह की ओर इशारा मानते हुए उनकी आलोचना शुरू कर दी.

बीसीसीआई का बचाव और बुमराह के कप्तानी ठुकराने की वजह

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने तुरंत बुमराह के बाहर होने की पुष्टि की और उन्हें टीम से रिलीज़ कर दिया. यह भी साफ किया गया कि बुमराह ने खुद इंग्लैंड सीरीज के लिए टेस्ट कप्तानी करने से इंकार किया था क्योंकि उनका शरीर लगातार पांच टेस्ट खेलने की अनुमति नहीं दे रहा था.

मेलबर्न में बुमराह की गेंदबाज़ी की मिसाल

2024 के मेलबर्न टेस्ट में, बुमराह ने लगातार चार टेस्ट खेलने के बावजूद मैदान नहीं छोड़ा. उन्होंने 99 रन देकर 4 विकेट लिए थे, लेकिन पीठ की चोट के बावजूद उन्होंने पांचवां टेस्ट खेलने की कोशिश की. तीसरे दिन फिटनेस टेस्ट में फेल होने के बाद ही उन्होंने हार मानी. उनकी कोशिश से ऑस्ट्रेलियाई खेमे में भी तनाव था.

क्या आईपीएल खेलना आलोचना की वजह है? एक ओर जहां बुमराह ने इंग्लैंड सीरीज़ में केवल तीन मैच खेलने का फैसला किया, वहीं आलोचकों ने पिछली IPL सीज़न का हवाला देते हुए सवाल उठाए. उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए 12 मैच खेले, 6.67 की इकोनॉमी से गेंदबाज़ी की और 18 विकेट भी लिए, लेकिन यह भी सच है कि आजकल टी20 क्रिकेट भी अत्यधिक शारीरिक और मानसिक मेहनत की मांग करता है.

क्या बुमराह को हर टेस्ट मैच खेलना जरूरी है?

टीम इंडिया को इस साल सिर्फ चार और टेस्ट मैच खेलने हैं. इसके बाद 2026 में भारत में टी20 वर्ल्ड कप होना है, जिसमें बुमराह की भूमिका अहम होगी. साथ ही, अगली बड़ी टेस्ट सीरीज़ 2026 के अंत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू मैदान पर होगी, जहां स्पिनर्स का रोल ज्यादा होगा.

फिटनेस को लेकर क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

भारत के पूर्व स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच रामजी श्रीनिवासन ने साफ कहा, "आज के दौर में कोई भी खिलाड़ी यूं ही न खेलने का फैसला नहीं करता. उनके पास सभी डाटा होते हैं. बुमराह अगर सिर्फ तीन मैच खेलते हैं, तो उसके पीछे ठोस कारण होगा." ऑस्ट्रेलिया के महान गेंदबाज़ ग्लेन मैक्ग्रा ने भी सुझाव दिया था कि बुमराह को अपने शरीर को बनाए रखने के लिए उचित ब्रेक लेने की ज़रूरत है. जसप्रीत बुमराह ने भारत को 2024 का T20 वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. वह तीनों फॉर्मेट में भारत के मैच विनर हैं.