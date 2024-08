15 अगस्त को ही धोनी और रैना ने क्यों संन्यास लिया? दोनों खिलाड़ियों के जर्सी से जुड़ा है दिलचस्प संयोग

Why did MS Dhoni and Suresh Raina retire on 15th August? आज ही के दिन 4 साल पहले पूरी दुनिया को चौंकाते हुए महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी. लोग आज भी जानने के लिए बेकरार रहते हैं कि आखिर 15 अगस्त को ही धोनी और रैना ने क्यों रिटायरमेंट का फैसला लिया. अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं.

आज से करीब एक साल पहले सुरेश रैना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि आखिरकार धोनी और उन्होंने 15 अगस्त 2020 को ही रिटायरमेंट क्यों ली. रैना के मुताबिक दोनों खिलाड़ियों की तरफ से यह फैसला अचानक नहीं लिया गया था, बल्कि उन्होंने काफी सोच समझकर यह फैसला लिया था.

स्टार क्रिकेटर ने राज से पर्दा उठाते हुए कहा था कि धोनी और उनकी जर्सी नंबर क्रमशः 7 और 3 थी. इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो यह 73 होता है. साल 2020 में भारत अपनी 73वीं वर्षगांठ भी मना रहा था. इसलिए हमने फैसला लिया कि हम इसी दिन अपने रिटायरमेंट की घोषणा करेंगे. इससे बेहतर दिन कोई और हो ही नहीं सकता है.

भारत के लिए कैसा रहा है दोनों खिलाड़ियों का क्रिकेट करियर?

भारत के लिए शिरकत करते हुए दोनों खिलाड़ियों का करियर शानदार रहा है. दोनों एक साथ शिरकत करते हुए आईसीसी के कई बड़े अवार्ड अपने नाम करने में कामयाब रहे. ब्लू टीम के लिए धोनी ने इंटरनेशनल लेवल पर कुल 538 मुकाबले खेलने में कामयाब रहे. इस बीच उनके बल्ले से 526 पारियों में 17266 रन निकले. धोनी के नाम इंटरनेशनल लेवल पर 1 दोहरा शतक, 16 शतक और 108 अर्धशतक दर्ज है.

वहीं बात करें सुरेश रैना के बारे में तो उन्होंने ब्लू टीम के लिए कुल 322 इंटरनेशनल मुकाबलों में शिरकत की. इस बीच उनके बल्ले से 291 पारियों में 7987 रन निकले. इंटरनेशनल क्रिकेट में धोनी के नाम 7 शतक और 48 अर्धशतक दर्ज है. यही नहीं गेंदबाजी के दौरान भी उनका जलवा रहा. उन्होंने टीम के लिए 150 पारियों में 62 सफलता प्राप्त की.

