शुभमन गिल क्यों नहीं बन सके कप्तान? मांजरेकर ने बताई वजह

Sanjay Manjrekar on Shubman Gill: हाल ही में सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को अगला टी20 कप्तान बनाए जाने को लेकर अलग-अलग राय हैं. एक वर्ग ने इस सेलेक्शन कमेटी का सही फैसला बताया है, तो वहीं ऐसे भी दिग्गज हैं, जो कह रहा है कि सूर्यकुमार यादव को हटाने का फैसला सही नहीं है. संजय मांजरेकर का मानना है कि भारत का अगला टी20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान बनने के लिए शुभमन गिल कहीं बेहतर दावेदार थे. और वह सिर्फ इसी वजह से कप्तानी से चूक गए क्योंकि फाइनल XI में उनकी जगह नहीं बन पा रही थी. अय्यर की नेतृत्व क्षमता और उनके शानदार काम को स्वीकार करते हुए भी मांजरेकर ने कहा कि वह दीर्घकालिक विकल्प के रूप में गिल को प्राथमिकता देते.

सोनी स्पोर्ट्स पर मांजरेकर ने कहा, 'चयनकर्ताओं को आदर्श रूप से किसी ऐसे खिलाड़ी को उसे टीम में जगह देने की गारंटी के साथ चुनना चाहिए था. और गिल इस पैमाने पर खरे उतरते हैं.' मांजरेकर ने कहा, 'श्रेयस अय्यर का चयन बहुत दिलचस्प है. वह पिछले कुछ महीनों से टी20 टीम में जगह नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब, वह सीधे भारत के टी20 कप्तान बन गए हैं. जब आप किसी खिलाड़ी को चुनते हैं या उसे कप्तान या उप-कप्तान बनाते हैं, तो आपको यह भी सुनिश्चित करना होता है कि वह खिलाड़ी टीम में फिट बैठता हो और उसकी जगह पक्की हो. यहीं पर मुझे लगता है कि शुभमन गिल चूक गए, क्योंकि मेरा मानना है कि भारत के दीर्घकालिक टी20 कप्तान बनने के लिए गिल की साख श्रेयस अय्यर से बेहतर है.'

उन्होंने भारतीय टीम के भविष्य के दौरों का जिक्र करते हुए कहा कि अगला टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाना है और गिल उस जिम्मेदारी को संभालने के लिए अधिक उपयुक्त थे. गिल का समर्थन करने के बावजूद मांजरेकर ने यह भी कहा कि इस ओपनर की बैटिंग पोजीशन (शीर्ष क्रम) ने ही उनका केस कमजोर कर दिया.

चूंकि टीम में पहले से ही स्थापित ओपनर मौजूद हैं और युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का विकल्प भी उभर रहा है, ऐसे में गिल को टीम में फिट करना जटिल हो गया था. मांजरेकर ने माना कि इसी वजह से चयनकर्ताओं का झुकाव अय्यर की तरफ हुआ, जो मिडिल ऑर्डर (मध्यक्रम) में खेलते हैं और टीम को बेहतर संतुलन देते हैं

मांजरेकर ने कहा, 'वे ऐसे कप्तान के साथ गए हैं जिसे वे प्लेइंग इलेवन में आसानी से फिट कर सकते थे, लेकिन गिल एक ओपनिंग बल्लेबाज हैं, इसलिए वे इस अवसर या नियुक्ति से चूक गए, लेकिन उनका समय भी बहुत दूर नहीं है.' मांजरेकर ने की श्रेयस अय्यर की वापसी की तारीफ करते हुए पिछले दो वर्षों में अय्यर की शानदार वापसी को भी रेखांकित किया. साल 2024 में घरेलू क्रिकेट के प्रति प्रतिबद्धता की चिंताओं के कारण बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से हटाए जाने के बाद, अय्यर ने मुंबई, भारत और आईपीएल के लिए मजबूत प्रदर्शन करके अपने करियर को दोबारा संवारा है.

मांजरेकर ने कहा कि 31 वर्षीय अय्यर ने विपरीत परिस्थितियों में शानदार प्रतिक्रिया दी है और चयनकर्ताओं के भरोसे को सही साबित करने के लिए उनके पास आंकड़े, कप्तानी का अनुभव और बेहतरीन प्रदर्शन मौजूद है. उन्होंने कहा, 'जब आप श्रेयस अय्यर को देखते हैं, तो उनके पास आंकड़े हैं. उनके पास नेतृत्व क्षमता और प्रदर्शन भी है.'

फिर भी, शुद्ध क्रिकेट क्षमता और दीर्घकालिक उपयुक्तता के मामले में मांजरेकर का वोट गिल के साथ ही रहा. उन्होंने जोर देकर कहा कि टी20 क्रिकेट में भारत की कप्तानी करने का इस युवा ओपनर का अवसर केवल कुछ समय के लिए टला है, खत्म नहीं हुआ है. यदि आप इस बदलाव या भारतीय टीम के नए टी20 समीकरणों के बारे में कुछ और विस्तार से जानना चाहते हैं, तो जरूर बताएं.

