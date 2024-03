RCB vs KKR: बेंगलुरु की पिच क्या असर दिखाएगी, संभावित XI, दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, जानें सब कुछ

दोनों खिलाड़ियों के बीच आज घमासान देखने को मिल सकता है. विरा कोहली लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाजों के खिलाफ थोड़े असहज रहते हैं. ऐसे में आज कोहली बनाम स्टार्क के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है. कोहली ने लेफ्ट आर्म पेसर के 7 बार आउट आउट हुए हैं. (Kohli vs Starc for the first time in IPL)

IPL में बेंगलुरु बनाम कोलकाता (RCB vs KKR Head to Head in IPL: Records, Stats, Results)

आईपीएल में दोनों टीमों के बीच अबतक कुल 32 मैच खेले गए हैं जिसमें 14 मैच आरसीबी की टीम जीतने में सफल रही है. वहीं, केकेआऱ को 18 मैचों में जीत मिली है. केकेआर के खिलाफ आरसीबी का सर्वश्रेष्ठ टीम स्कोर 213 रन रहा है. वहीं, केकेआर का बेंगलुरु के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर 222 रन रहा है.

बेंगलुरु संभावित XI (Royal Challengers Bengaluru probable xi ipl 2024)

विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस (कप्तान), कैमरून ग्रीन, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, अनुज रावत (विकेटकीपर), दिनेश कार्तिक, अल्ज़ारी जोसेफ, मयंक डागर, मोहम्मद सिराज, यश दयाल (इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर महिपाल लोमरोर का इस्तेमाल हो सकता है)



कोलकाता नाइट राइडर्स संभावित XI (Kolkata Knight Riders probable xi ipl 2024)

फिल साल्ट (विकेटकीपर), सुनील नरेन, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर (कप्तान), नितीश राणा, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, मिशेल स्टार्क, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, सुयश शर्मा/चेतन सकारिया (इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर रमनदीप सिंह का इस्तेमाल केकेआर कर सकती है.)

पिच रिपोर्ट (IPL 2024 | RCB vs KKR M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru Pitch Report)

एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु में आरसीबी और केकेआर के बीच मैच खेला जाने वाला है. एम चिन्नास्वामी का ग्राउंड दूसरे ग्राउंड के मुकाबला छोटा है. बल्लेबाजों के लिए यह स्टेडियम स्वर्ग माना जाता है. पिच काफी सपाट रहती है. ऐसे में यहां पर बल्लेबाज जमकर रन बरसा सकते हैं. मिडियम पेसर और स्पिनर्स के लिए इस पिच पर ज्यादा फायदा नहीं रहता है. इस मैदान पर अबतक कुल 89 मैच खेले गए हैं जिसमें 48 मैच बाद में बैटिंग करने वाली टीम को जीत मिली है. (RCB vs KKR: IPL Stats & Records at M Chinnaswamy Stadium) वहीं, 37 मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है.

IPL 2024 | Bengaluru v Kolkata, Match 10th मौसम Update (Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders, M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru)

बेंगलुरु में यह मैच खेला जाने वाला है. आज का मौसम अच्छा रहेगा. तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. बता दें कि यह मैच भारतीय समयनुसार मुकाबला शाम 7.30 बजे शुरू होगा. उस समय बेंगलुरु का तापमान तकरीबन 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है.

मैच प्रेडिक्शन (IPL RCB vs KKR Prediction)

आरसीबी और केकेआर के बीच मैच में जीत की संभावना उस टीम की होगी जो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करेगा. बता दें कि इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 60 फीसदी मैच जीतने में सफल रही है. लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि पिछले 5 मैच में इस मैदान पर केकेआर के खिलाफ आरसीबी को हार नसीब हुई है. ऐसे में केकेआर का पलड़ा यहां भारी होगा.

RCB Vs KKR at the Chinnaswamy Stadium in the last 5 matches: (इस मैदान पर पिछले 5 मैचों का रिकॉर्ड)

-- आरसीबी की हार (2016)

- आरसीबी की हार (2017)

- आरसीबी की हार (2018)

- आरसीबी की हार (2019)

- आरसीबी की हार (2023)

केकेआर के खिलाफ विराट कोहली (बेंगुलूरु में) {VIRAT KOHLI Vs KKR At Bengaluru }

01(5), 2008

15(25),2011

06(14), 2012

35(27) ,2013

52(44), 2016

05(09), 2018

84(49), 2019

54(37),2023