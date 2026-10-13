कौन लेगा धोनी के आईपीएल भविष्य को लेकर फैसला? सीएसके सीईओ काशी विश्वनाथन ने खोल दिया सबसे बड़ा राज

आईपीएल की सफलतम फ्रेंचाइजी में से एक चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के सीईओ काशी विश्वनाथन का मानना है कि पूर्व कप्तान एमएस धोनी में अभी क्रिकेट बाकी है. वह टीम के लिए एक आखिरी सीजन खेलने की पूरी कोशिश करेंगे. धोनी इंजरी की वजह से आईपीएल 2026 में एक भी मैच नहीं खेल पाए थे. चेन्नई में मीडिया से बात करते हुए विश्वनाथन ने कहा कि धोनी अगले सीजन में खेलेंगे या नहीं, यह फैसला फ्रेंचाइजी ने पूरी तरह उन पर छोड़ दिया है.

उन्होंने कहा, "यह एक ऐसा सवाल है जो आपको उनसे पूछना चाहिए. मुझे भी उनसे पूछना होगा. जब वह चेन्नई आते हैं तो वह हमें अपने फैसले के बारे में बताते हैं. मुझे लगता है कि उनके सीएसके के लिए खेलते रहने के चांस हैं. वह अभी भी एक खिलाड़ी हैं, आप जानते हैं."

धोनी ने आईपीएल 2026 में एक भी मैच नहीं खेला था. वह 45 साल के हो चुके हैं. ऐसे में धोनी के आगामी सीजन में खेलने पर सवाल उठते रहते हैं. एमएस धोनी आईपीएल 2027 में सीएसके के लिए खेलेंगे या नहीं, इस पर टीम के पूर्व खिलाड़ी और दिग्गज बल्लेबाज सुरेश रैना ने कहा कि वह धोनी को एक और आईपीएल सीजन के लिए वापसी करते देखना चाहते हैं.

चेपॉक में सीएसके के पारंपरिक लैप ऑफ ऑनर में धोनी के हिस्सा लेने के बाद, रैना ने कहा कि उन्होंने आईपीएल 2027 के लिए उनसे वापसी करने की गुजारिश की थी.

रैना ने कहा, "मैंने उनसे कहा कि आपने आईपीएल 2026 को मिस कर दिया. यह नहीं गिना जाएगा. आपको अगले साल वापस आना होगा." बाएं हाथ के पूर्व बल्लेबाज का मानना है कि धोनी ने वापसी के दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं किए हैं. यह उनका निजी फैसला होगा. मुझे लगता है कि वह सकारात्मक हैं. टीम भी फिर से अच्छी तरह से घुल-मिल रही है. फैंस भी चाहते हैं कि वह आएं. उन्होंने मुझसे कहा था कि देखते हैं. इसका मतलब है कि वह कड़ी मेहनत करेंगे और वापसी करेंगे.

विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में सीएसके में धोनी का उत्तराधिकारी कौन होगा? इसका जवाब सीएसके ने पिछले सीजन में टीम में संजू सैमसन को शामिल कर दे दिया था. पिछले सीजन सीएसके का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था. टीम 14 मैचों में 6 जीत और 8 हार के साथ आठवें स्थान पर रही थी.